La Banda di Donnas compie 50 anni: un anno di musica tra mostre, vette e star internazionali

Una mostra interattiva, un concorso interbandistico, un'esibizione con un trombettista di fama internazionale e tanti appuntamenti da

condividere con la comunità, salendo anche in quota. È il programma delle iniziative organizzato dalla Banda musicale di Donnas, con il

sostegno del Consiglio Valle, per festeggiare i suoi 50 anni di attività, dopo la rifondazione del 1976.



Il calendario degli eventi, che si protrarrà fino alla fine dell'anno, è stato presentato ieri, mercoledì 1° aprile, durante la conferenza stampa alla quale sono intervenuti la Presidente della Banda, Alessia Binel, il Sindaco, Matteo Bosonin, e il Consigliere Segretario Laurent Viérin. È seguita l'inaugurazione della mostra interattiva "Da 50 anni in marcia" - il primo degli appuntamenti - che raccoglie gli strumenti suonati nel corso degli anni dai musici della Banda, ai quali è associato un tablet con informazioni e foto. L'esposizione, allestita negli spazi della biblioteca, sarà visitabile fino al 15 aprile.



"Questa mostra apre un anno molto importante per la Banda musicale di Donnas, che celebra i 50 anni dalla rifondazione guardando però

soprattutto al futuro - ha detto la Presidente, Alessia Binel. - Abbiamo scelto di raccontarci partendo dagli strumenti, perché è da lì che nasce la nostra musica, ma soprattutto dalle persone che ogni giorno la rendono possibile. Oggi siamo una realtà giovane e dinamica, con tanta voglia di crescere e di metterci in gioco. Le iniziative in programma vanno proprio in questa direzione: migliorare dal punto di vista musicale, rafforzare il legame con il territorio e creare nuove collaborazioni. Se questo anniversario riuscirà a lasciare qualcosa, speriamo sia ancora più musica, ancora più partecipazione, ancora più comunità."



Il programma proseguirà domenica 26 aprile con dei laboratori musico-naturalistici per i più piccoli organizzati con l'Associazione

delle famiglie (Afi) durante l'evento "Lou Courtì e Lou Poulayé".

Domenica 24 maggio, la Banda parteciperà al Concorso interbandistico di Bannio, in Piemonte: un'occasione per mettersi alla prova e testare il proprio percorso di crescita davanti a una giuria internazionale. Seguiranno, sabato 30 maggio, i saggi itineranti della scuola di musica, che coinvolgeranno l'Avis, l'Afi e l'oratorio. A inizio giugno, la Banda parteciperà al tradizionale Raduno delle bande musicali valdostane, che quest'anno si terrà a Fénis, mentre venerdì 3 luglio, aprirà la stagione musicale del Forte di Bard esibendosi con il trombettista di fama internazionale Rubén Siméo. A fine luglio si salirà ai 1.850 metri del rifugio Bonze, sopra Donnas, per dei centri estivi dedicati ai musici tra i 10 e i 17 anni. Seguiranno altre iniziative che coinvolgeranno il Comune, la Pro Loco, il Coro Viva Voce e le

associazioni già citate, fino al culmine dei festeggiamenti a dicembre, con la tradizionale festa di Santa Cecilia.



"Come Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle abbiamo sostenuto con entusiasmo questa iniziativa, che rappresenta un investimento e un sostegno alla cultura musicale del territorio valdostano, di cui le bande sono le interpreti ed elemento di orgoglio della nostra comunità - ha affermato il Consigliere Segretario Laurent Viérin. - Sostenere questo percorso, con un ricco programma di eventi che durerà tutto l'anno, significa valorizzare un patrimonio fatto di passione, impegno e partecipazione, offrendo nuove opportunità di incontro tra generazioni e rafforzando il legame con la comunità."



"Il miei migliori auguri alla Banda di Donnas per questi 50 anni, per la costante crescita in ambito musicale e l'impegno per la comunità -

ha dichiarato il Sindaco, Matteo Bosonin. - Complimenti al Direttivo per aver valorizzato quest'ultimo aspetto durante gli eventi proposti,

coinvolgendo le associazioni locali. Questa è la testimonianza che la banda non è solo musica, ma coinvolgimento di tutto il paese. E come

dice la marcia dell'ultimo raduno ospitato in paese: Viva Donnas."

Eventi principali: dal Piemonte al Forte di Bard

Il programma include: