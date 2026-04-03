Arvier Innovation: la scrittura come strumento di coesione sociale e valorizzazione del territorio. Ad aprile arrivano i laboratori di Alessio Castiglione

Come può la scrittura trasformarsi in un’azione collettiva capace di rigenerare i legami e dare nuovo senso agli spazi comuni? Nel mese di aprile, il Comune di Arvier accoglie Alessio Castiglione, scrittore, pedagogista e ricercatore esperto in pratiche partecipative, per un nuovo ciclo di incontri nell’ambito della residenza Arvier Innovation.

Tutti i laboratori si terranno presso la Sala del Consiglio di Arvier dalle ore 20:30 alle 22:00.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la comunità dell'Alta Valle.

Le interessate e gli interessati sono possono iscriversi ai laboratori compilando il modulo di iscrizione online: https://forms.gle/JaXmijdJnG1vx7qY6

Castiglione, ideatore del Newbookclub community lab di Palermo, guiderà i partecipanti alla scoperta della “Scrittura e Lettura di Comunità”. L’obiettivo è formare una rete di persone capaci di utilizzare la parola scritta non come esercizio solitario, ma come pratica di cittadinanza attiva per "tirare fuori" la propria voce e, soprattutto, per ascoltare quella degli altri.

Dalle storie personali alla nascita di nuovi "Urban Leader"

Il percorso proposto da Alessio Castiglione non è solo formativo, ma mira a innescare una vera trasformazione nel ruolo che ogni cittadino può avere per Arvier e l’Alta Valle. Durante i laboratori, verranno approfonditi i pilastri della metodologia:

● La Comunità Grafomane: la creazione di un gruppo capace di dialogare e connettersi attraverso la narrazione per dare nuovo senso agli spazi comuni.

● L'Autoetnografia e l'Autobiografia: tecniche utilizzate per far incontrare le persone e mappare il territorio attraverso il vissuto dei suoi abitanti.

● L'ispirazione degli Urban Leader: Castiglione racconterà le storie di "Urban Leader" che, partendo da zero e dalle proprie narrazioni personali, sono riusciti a generare un impatto reale nei loro contesti. L'intento è far scattare quel "click" che permetta ai partecipanti di diventare essi stessi artefici di nuove possibilità per il borgo.

Calendario degli incontri (Aprile 2026)

Tutti i laboratori si terranno presso la Sala del Consiglio di Arvier dalle ore 20:30 alle 22:00. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la comunità dell'Alta Valle:

9 Aprile: Luoghi che si riscrivono: esempi di pratiche grafomani e grafopittoriche

16 Aprile: Come costruire comunità grafomani negli spazi pubblici cittadini

23 Aprile: Esercizi di scrittura autobiografica e di comunità

30 Aprile: Progettazione per una comunità senza scadenza

Come partecipare

Per partecipare agli incontri è necessario compilare il modulo di iscrizione online https://forms.gle/YNqvBWEb4gApBiCL6

È possibile richiedere di iscriversi alla newsletter dedicata ad Arvier Innovation per poter ricevere notizie sugli incontri in calendario e sulla residenza, compilando il seguente modulo https://tinyurl.com/2k7mwkue

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori inviando una email all’indirizzo virginie.deguillame@fondazionesantagata.it o telefonando al numero +39 3534916997

Iniziativa nell’ambito di “Agile Arvier. La Cultura del Cambiamento”, un progetto del Comune di Arvier (Ao), in collaborazione con Fondazione Santagata e Netural Coop Impresa Sociale, finanziamento PNRR – Next Generation EU, per il progetto pilota PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.1 linea A – CUP F87B22000380001 - WP05 – EDUCATION LAB CLP REGIS 2.1_ARVIER_EDUCATIONLAB Progetto “Arvier Innovation – Residenza per formatori innovatori” – CIG B82B5B7CAE.

Soggetto organizzatore

Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, con sede a Torino, è un’organizzazione indipendente attiva nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle industrie creative. Fondata nel 2018, promuove sviluppo sostenibile e innovazione attraverso ricerca, formazione e supporto strategico, collaborando con istituzioni locali e internazionali. Nel 2023, la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di “Foundation in Official Relations with UNESCO”.

Netural Coop è un’impresa sociale, creativa e culturale specializzata in consulenza, progettazione di servizi e sviluppo di processi e prodotti innovativi, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale di territori, comunità e imprese promuovendo innovazione sociale e sostenibilità. Forte di una solida esperienza nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale attraverso soluzioni sociali e digitali, Netural Coop genera impatti positivi e contribuisce alla creazione di nuove economie e nuove narrazioni per i luoghi in cui opera.​ Ha sede a Matera e a Gorizia, città in cui ha dato avvio ai progetti di coworking e coliving Casa Netural.

A sostenere l’iniziativa come partner strategici ufficiali, tre organizzazioni di calibro internazionale sui temi di cambiamento sociale e rigenerazione.

Ashoka: la più grande rete al mondo di imprenditrici ed imprenditori sociali innovativi, visionari e rivoluzionari per abilitare il cambiamento sociale e ambientale.

Holis: comunità interdisciplinare che lavora sulle sfide ecologiche e sociali più critiche del nostro tempo.

Wonder Grottole: impresa sociale che si occupa di rigenerazione rurale attraverso esperienze comunitarie e progetti di ospitalità diffusa, promuovendo un modello di turismo attivo e sostenibile.