L’eccellenza della chirurgia bariatrica fa tappa ad Aosta: al via il congresso “Bariatric Next 2026”

Si terrà ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, il congresso macroregionale “Bariatric Next 2026 – Tecniche, evidenze, innovazione & talenti”, promosso dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche (SICOB), che riunirà specialisti e professionisti sanitari provenienti da tutta Italia. L’appuntamento è in programma per sabato 11 aprile 2026.

L’evento rappresenta un importante momento di confronto scientifico e professionale dedicato all’evoluzione della chirurgia bariatrica e al trattamento multidisciplinare dell’obesità, patologia complessa e in costante crescita, con rilevanti implicazioni cliniche, psicologiche e sociali.

Al centro dell’incontro vi saranno le più recenti evidenze scientifiche e le nuove tecnologie applicate al settore, con approfondimenti che spazieranno dalla chirurgia robotica alle tecniche innovative di anastomosi (connessione chirurgica tra lo stomaco ridotto e l'intestino tenue), fino alle nuove prospettive terapeutiche. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo sempre più rilevante dell’integrazione tra terapia farmacologica e chirurgica, nonché all’impatto della malattia sulla qualità della vita dei pazienti.

Il congresso, patrocinato dalla regione Autonoma Valle d’Aosta, dall’Ordine regionale dei Medici e dall’Ordine delle Professioni sanitarie, è presieduto dal dottor Paolo Millo, Direttore della Struttura Complessa Chirurgia generale del “Parini”, con la presidenza onoraria del professor Mauro Toppino, e vedrà la partecipazione di professionisti di alto profilo provenienti da numerosi centri di eccellenza italiani e internazionali.

"Questo evento – sottolinea il Dott. Millo - conferma come la chirurgia di Aosta sia punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale della chirurgia dell’obesità, quale eredità del nostro maestro Umberto Parini, al quale rendiamo omaggio alla vigilia del ventesimo anniversario della sua scomparsa".

Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani professionisti e ai talenti emergenti della disciplina, con sessioni specifiche come il “Bootcamp” e il “SICOB X-Factor”, iniziative pensate per valorizzare la ricerca, l’innovazione e la crescita delle nuove generazioni di chirurghi, culminando nella premiazione dei migliori contributi scientifici.

L’evento, accreditato ECM, coinvolge diverse figure professionali, tra cui medici, infermieri, psicologi, dietisti e biologi, confermando l’approccio integrato e multidisciplinare che caratterizza la gestione del paziente affetto da obesità.

L’Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi: "Ospitare nuovamente in Valle d’Aosta un appuntamento scientifico di tale rilievo rappresenta motivo di orgoglio per il nostro sistema sanitario e per l’intera comunità regionale. La qualità dei professionisti coinvolti e l’alto livello dei contenuti confermano il valore della nostra sanità e la capacità del territorio di essere sede di momenti di confronto e innovazione di respiro nazionale e internazionale".

La presenza dell’Azienda USL Valle d’Aosta in questo importante appuntamento conferma l’impegno costante nella promozione della formazione, dell’aggiornamento professionale e dello sviluppo di percorsi assistenziali sempre più innovativi e orientati alla presa in carico globale del paziente.