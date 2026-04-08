Le voci di Verdi: ad Aosta una conferenza-concerto tra musica e storia

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che, nell’ambito delle attività di promozione della cultura musicale della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, è stata organizzata una Conferenza-concerto dal titolo Le voci di Verdi: arie d’opera e liriche da camera, in collaborazione con il Conservatoire de la Vallée d’Aoste e il MegaMuseo Museo Archeologico Contemporaneo di Aosta.



A 125 anni dalla morte del compositore Giuseppe Verdi, un excursus sulla sua parabola compositiva - che si snoda su più di sessant’anni

di attività - ricostruirà l’immagine e la poetica di uno dei più grandi operisti dell’Ottocento. Oltre che musicista, Verdi è stato uomo profondamente impegnato nella vita intellettuale e politica del suo tempo: gli erano unanimemente riconosciuti senso civico e onestà intellettuale, qualità che l’hanno portato alla carica di Senatore del Regno d’Italia.



L’incontro proporrà una carrellata di personaggi tratti da Nabucco, Rigoletto, Trovatore, Traviata, Un ballo in maschera, con una piccola

incursione nella vocalità cameristica.



Le voci dei due relatori la dott.ssa Liliana Balestra e il prof.Marco Ricagno – si alterneranno alle voci degli allievi della Classe di Canto del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, accompagnati al pianoforte dal M° Enrico Gianino: saranno loro a dare vita alle innamorate Fenena, Gilda e Leonora, alla zingara Azucena, al paggio Oscar, alla spumeggiante Violetta.



L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, è per venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17 presso la Sala civica del MegaMuseo, Corso Saint-Martin-de-Corléans, 258 ad Aosta.



Per maggiori informazioni:

Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta Tel. 0165-274807

email: l.balestra@regione.vda.it

