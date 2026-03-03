Ciak in Val Ferret, Gabriele Muccino cerca comparse in Valle d'Aosta per la sua nuova serie TV

Il grande cinema fa tappa tra le vette del Monte Bianco. La Valle d’Aosta si trasforma ancora una volta in un set d'eccezione, questa volta sotto la regia di uno dei nomi più prestigiosi del panorama internazionale: Gabriele Muccino.

Per la realizzazione della serie TV dal titolo provvisorio “Fine dei giochi”, prodotta da Lucky Red, è stata ufficialmente aperta la caccia alle comparse sul territorio regionale. Un'occasione imperdibile per vivere da vicino l'atmosfera di una grande produzione cinematografica.



Chi può partecipare al casting

La ricerca è rivolta specificamente a uomini e donne residenti in Valle d’Aosta, con un'età compresa tra i 25 e i 55 anni. La giornata di riprese è già fissata per mercoledì 18 marzo 2026 nello scenario mozzafiato della Val Ferret, a Courmayeur.

La produzione sottolinea che l'impegno lavorativo sarà regolarmente retribuito secondo i termini di legge.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni, gli aspiranti figuranti devono compilare il modulo online disponibile al seguente link: Form Candidatura "Fine dei giochi".

Solo i profili ritenuti idonei saranno contattati direttamente dai responsabili del casting per i dettagli operativi.

Gli organizzatori ricordano di non contattare la Film Commission Vallée d’Aoste, poiché la fondazione non gestisce direttamente le selezioni.

Per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, è possibile scrivere esclusivamente all'indirizzo email dedicato: castingfinedeigiochi@gmail.com.