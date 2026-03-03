Verrès, le voci delle donne cantano per la vita: torna il concerto solidale “Donne in Viola”

La Giornata internazionale della donna in Valle d’Aosta si tinge di musica e solidarietà. Domenica 8 marzo, alle ore 18.00, lo storico Salone Murasse di Verrès aprirà le sue porte per la quarta edizione di “Donne in Viola 2026”, un appuntamento ormai centrale nel calendario dell'impegno sociale valdostano.

L'iniziativa, nata dalla sinergia tra l’associazione Chorus Inside Valle d’Aosta e l’Associazione Viola, trasforma l'arte del canto in un aiuto concreto per le donne che affrontano il percorso di cura dopo una diagnosi oncologica.



L’iniziativa, promossa dall’associazione Chorus Inside Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste, è realizzata con il patrocinio del Consiglio Valle e con la collaborazione dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon e dei Comuni di Arnad e Verrès.



Il programma musicale di quest'anno vedrà l'esibizione di quattro formazioni d’eccellenza: Les Dames de la Ville d’Aoste, dirette dalla maestra Barbara Grimod; La Vie est Belle, diretto dalla maestra Annarosa Ronc; Ensemble Mazì; Coro Ru Herbal, diretto dal maestro Alex Danna. Il concerto si concluderà con un brano finale a cori riuniti, diretto dalla maestra Teresa Sappa, momento simbolico di condivisione e unione.



“Donne in Viola” non è soltanto un evento artistico, ma un momento di sensibilizzazione: durante il concerto, le volontarie dell'associazione Viola interverranno per illustrare i servizi di supporto e i progetti di prevenzione attivi sul territorio regionale. Al termine dell’esibizione, il pubblico potrà sostenere l’associazione ricevendo una violetta in cambio di un’offerta libera: il ricavato sarà interamente devoluto a favore delle sue attività di assistenza.



Il concerto sarà inoltre trasmesso in diretta su Radio Proposta Aosta.

L’ingresso è libero.

