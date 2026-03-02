Dalla "Scuola" di Aosta alla gloria di Bassano: 153 nuovi Alpini ricevono il cappello con la penna

C’è un filo tricolore che lega indissolubilmente le vette della Valle d’Aosta alle sponde del Brenta. In una Piazza Libertà gremita e solenne, 153 giovani volontari in Ferma Iniziale (VFI) del corso “Adamello III” hanno ricevuto il cappello alpino, simbolo di un’appartenenza che non è solo divisa, ma stile di vita. Un traguardo raggiunto dopo dodici settimane di fatiche e sudore vissute proprio sotto la guida dei ranghi del Centro Addestramento Alpino di Aosta, vera "fucina" dei futuri difensori della montagna.

L’eccellenza aostana protagonista

Non è un caso che, durante la cerimonia, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, abbia voluto tributare un plauso specifico al lavoro svolto in Valle. Il Centro Addestramento Alpino di Aosta è stato definito un «laboratorio di eccellenza», il luogo dove la tradizione secolare delle "Penne Nere" incontra le tecniche più moderne di mountain warfare. Qui, i giovani dell’Adamello III hanno imparato a vivere, combattere e soccorrere in ambienti estremi, superando il Modulo Integrativo che li ha trasformati in professionisti della quota.

Una settimana tra storia e futuro

La consegna del cappello, avvenuta per mano degli alpini in congedo dell’ANA in un ideale passaggio di testimone generazionale, è stata l’apice della “Settimana del Cappello Alpino”. Tra i momenti più significativi, il convegno a Villa Rezzonico dove si è discusso di intelligenza artificiale e cambiamenti climatici, dimostrando come la formazione ricevuta ad Aosta prepari i militari a scenari operativi globali sempre più complessi.

Il valore del simbolo

«Il Cappello che oggi indossate vi lega a una storia di sacrificio», ha ricordato la Senatrice Rauti davanti al Comandante delle Truppe Alpine, Generale Michele Risi. Un richiamo al valore del Ponte degli Alpini, simbolo di un legame tra ieri e oggi.

Per la nostra regione, questa cerimonia rappresenta l’ennesima conferma del ruolo centrale di Aosta nel sistema difesa nazionale: non solo una sede logistica, ma il cuore pulsante dove si costruisce l’identità alpina e si forgiano gli standard addestrativi che tutto il mondo ci invidia.