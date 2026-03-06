Donald Trump e il nuovo ordine mondiale: ad Aosta arriva l'esperto Mario Del Pero

Quali sono le reali ripercussioni del fenomeno Donald Trump sugli equilibri del pianeta? Il "trumpismo" è una parentesi o un cambiamento strutturale della storia americana? Saranno queste le domande al centro di “Donald Trump: verso un nuovo ordine mondiale?”, la conferenza che venerdì 20 marzo, alle ore 17.00, animerà l’aula magna del nuovo polo universitario di via Monte Vodice.

L'appuntamento, inserito nel ciclo dei Grands Débats promossi dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Ateneo, vedrà come protagonista Mario Del Pero. Ordinario di Storia Internazionale a SciencesPo di Parigi, Del Pero è considerato uno dei massimi esperti del settore, fresco di stampa con il suo ultimo volume “Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump”.

L’incontro, che si aprirà con i saluti della Rettrice Manuela Ceretta, non sarà una semplice lezione frontale. Il docente parigino dialogherà infatti con una nutrita rappresentanza di professori dell’Univda — Paolo Gheda, Francesco Marone, Patrik Vesan e Furio Ferraresi — con la moderazione affidata al volto della Rai Antonio Mannello.

L'evento assume inoltre una valenza istituzionale particolare: la data coincide infatti con “Università Svelate”, la Giornata Nazionale delle Università promossa dalla CRUI per mostrare il valore sociale e scientifico degli Atenei nel Paese. L'appuntamento aostano gode anche del patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti; sarà data priorità a chi prenota entro il 16 marzo

tramite il form disponibile sul sito www.univda.it o al LINK diretto

https://forms.office.com/e/L9ZEL0h4Vb