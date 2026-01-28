Collegamento Cogne-Pila, la parola ai cittadini: a febbraio il laboratorio sul progetto

Il futuro dell'atteso (e discusso) collegamento funiviario tra Cogne e Pila passa per la partecipazione dei cittadini. Pila S.p.A. ha ufficialmente invitato la comunità, gli operatori economici e tutti i portatori di interesse a un laboratorio partecipativo che si terrà giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 17.15, presso l’Auditorium di Cogne.

Al centro dell'incontro ci sarà l'esposizione dettagliata dell'analisi tecnica delle alternative progettuali emerse finora dallo studio di fattibilità. Non si tratterà di una semplice conferenza, ma di un vero e proprio tavolo di lavoro condotto con la metodologia del World Café: una pratica che punta a favorire il dialogo in piccoli gruppi per far emergere aspettative, criticità e proposte costruttive in un clima inclusivo.

L'obiettivo della società guidata dal gruppo tecnico incaricato è quello di raccogliere gli ultimi contributi dal territorio prima di chiudere la fase di valutazione. «Il coinvolgimento attivo della comunità è fondamentale per lo sviluppo di progetti strategici e sostenibili», sottolineano da Pila S.p.A., auspicando un'ampia partecipazione per un’opera che promette di ridisegnare la mobilità e l'offerta turistica tra le due vallate.

Un appuntamento cruciale per capire se e come il "trait d'union" tra la conca di Pila e i piedi del Gran Paradiso potrà finalmente diventare realtà, bilanciando esigenze ingegneristiche e tutela ambientale.