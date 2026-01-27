La Pre-Veillà torna a illuminare il Salone Ducale per la Fiera di Sant’Orso

La Fiera di Sant’Orso non è solo bancarelle, arte e mestieri, ma anche incontri che accendono l’atmosfera della città: tra questi, uno dei più attesi è senza dubbio la Pre-Veillà, che quest’anno torna venerdì 30 gennaio alle 17.45 al Salone Ducale del Comune di Aosta. Un’occasione speciale in cui il cuore storico della città si apre a cittadini, turisti e appassionati, offrendo un’esperienza che mescola musica, tradizione e sapori locali.

Ad accogliere il pubblico saranno i Trouveur Valdotèn, con le loro melodie e canti della tradizione valdostana, capaci di creare un ponte tra passato e presente, tra cultura popolare e identità del territorio. Le note dei loro strumenti risuoneranno nel salone, mentre i visitatori potranno assaporare il legame profondo tra musica, storia e comunità.

Non mancherà poi il contributo dell’Institut Agricole Régional, che proporrà una degustazione dei propri prodotti enogastronomici, valorizzando eccellenze locali e tradizioni agricole. Dalla crema di formaggi ai vini tipici, ogni assaggio racconta la montagna e le mani che lavorano la terra con dedizione.

La Pre-Veillà si inserisce in un ricco calendario di iniziative collaterali alla Fiera, pensate per far vivere la manifestazione in tutte le sue sfumature: luoghi simbolici della città, momenti di convivialità autentica e un’esperienza immersiva tra cultura, gusto e identità valdostana.

Vista la capienza limitata del Salone Ducale, per partecipare è necessario prenotarsi inviando una e-mail a turismo@comune.aosta.it. Un piccolo gesto per garantirsi un posto in prima fila a questa serata che promette di fondere musica, sapori e tradizione in un unico, indimenticabile racconto della Valle d’Aosta.