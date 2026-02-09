Saison Culturelle Cinéma: ecco i film al Théâtre de la Ville dal 10 al 25 febbraio

Prosegue a ritmo serrato la rassegna Saison Culturelle Cinéma, che nel mese di febbraio trasformerà ancora una volta il Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta nel cuore pulsante della settima arte in Valle. L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ha ufficializzato il calendario delle proiezioni dal 10 al 25 febbraio, con un'offerta che punta sulla qualità e sulla varietà dei generi.

Si parte martedì 10 e mercoledì 11 febbraio con un doppio appuntamento di grande impatto. In cartellone troviamo The Smashing Machine di Benny Safdie, ritratto crudo e tormentato della leggenda della MMA Mark Kerr, e Eternity di David Freyne, una commedia romantica dai toni brillanti che esplora con ironia il tema dell'aldilà.

The Smashing Machine: martedì ore 15:30 e 21:00 / mercoledì ore 18:00

Eternity: martedì ore 18:00 / mercoledì ore 15:30 e 21:00

La settimana successiva, il 17 e 18 febbraio, lo sguardo si sposta su produzioni internazionali e cinema del reale. Cédric Klapisch propone I colori del tempo – La venue de l’avenir (in lingua originale francese con sottotitoli), un viaggio familiare tra passato e presente. Grande attesa per The Flats di Alessandra Celesia: il film, ambientato in una Belfast ancora segnata dai conflitti, sarà impreziosito dalla presenza in sala della regista, che introdurrà la proiezione di martedì 17 alle ore 18:00.

I colori del tempo: martedì ore 15:30 e 21:00 / mercoledì ore 18:00

The Flats: martedì ore 18:00 / mercoledì ore 15:30 e 21:00

L'ultimo scorcio del mese, il 24 e 25 febbraio, vedrà protagonisti il Nuovo Messico e la Macedonia del Nord. Da un lato la tensione politica e sociale di Eddington, firmato da Ari Aster, dall'altro la poesia rurale di Dj Ahmet di Georgi M. Unkovski, storia di un giovane pastore sospeso tra antiche tradizioni e sogni di libertà.

Eddington: martedì ore 15:00 e 21:00 / mercoledì ore 18:00

Dj Ahmet: martedì ore 18:00 / mercoledì ore 15:30 e 21:00

Info e Biglietteria

I biglietti sono acquistabili il giorno stesso dell'evento presso il Cinéma Théâtre de la Ville a partire dalle ore 15:00 (Intero € 5,00 / Ridotto € 4,00).

Per chi desidera una soluzione più vantaggiosa, è ancora disponibile la formula coupon da 10 film (Intero € 45,00 / Ridotto € 36,00) presso il punto vendita della Saison Culturelle al Museo Archeologico Regionale in Piazza Roncas ad Aosta, aperto dal lunedì al sabato dalle 13:30 alle 18:30.

L'intero programma della seconda tranche della rassegna è consultabile sul portale ufficiale della Saison Culturelle.



Per informazioni:



Sito internet: www.saisonculturellevda.it



e-mail: saison@regione.vda.it













