San Valentino al Forte di Bard: tra arte e gourmet

Caravaggio e Botero rendono speciale la ricorrenza di San Valentino al Forte di Bard. In occasione della festa degli innamorati la fortezza ospita una serata romantica nel segno dell’arte in compagnia di grandi capolavori. Appuntamento sabato 14 febbraio 2026, alle ore 19.00 per l’aperitivo seguito dalla visita alla mostra dedicata al San Giovanni Battista di Caravaggio e all’esposizione Fernando Botero, tecnica monumentale che presenta oltre cento opere tra disegni, pitture e sculture del grande artista colombiano.

Alle 20.30 la serata proseguirà con la cena al ristorante La Polveriera, all’interno del Forte, con un menù studiato per l’occasione che abbina tradizione e creatività.

Programma

ore 19.00

. Aperitivo di benvenuto

. Visita alle mostre Caravaggio e Fernando Botero

ore 20.30

. Cena al ristorante La Polveriera

Le proposte

Pacchetto 1

Aperitivo + visita mostre: 35,00 €/persona

Pacchetto 2

Aperitivo + mostre + cena: 95,00 €*/persona

Aperitivo

Insalatina di patate e barbabietola con trota marinata all’arancia

Gazpacho con bocconcini di mozzarella e ciuffo di cerfoglio

Brisé con mousse di tomino, chicchi di melograno e radicchio tardivo

Brioches salate con pomodorini confit, cotto alla brace di Saint Oyen, salsa rosa e cipolle rosse

caramellate

Gnocco fritto con prosciutto crudo alle vinacce

Analcolico, vino rosso e bianco in abbinamento, acqua

Cena placée

Flan di cavolo viola, fondutina al bleu di Nicoletta e chips di pera

Riso carnaroli invecchiato al Franciacorta con insalatina di fragole al lime e petali di rosa

Trancio di trota salmonata in crosta di melograno su purea di cavolfiore viola e le sue cimette

Crostatina di frolla ai lamponi meringata e gelato ai frutti rossi

*acqua e caffè inclusi, vini esclusi

Un’opportunità per vivere San Valentino in modo diverso, immersi nella suggestione del Forte di Bard e tra opere di valore internazionale.

Info e prenotazioni

eventi@fortedibard.it

T. 0125 833811 - 818

fortedibard.it