Magia e mistero a Valpelline: i burattini raccontano “La Counta de Mully”

La Biblioteca intercomunale “Abbé Henry” di Valpelline si prepara a trasformarsi, per un pomeriggio, in un luogo sospeso tra fiaba e tradizione. Lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 16.30, andrà in scena lo spettacolo di burattini “La Counta de Mully – Lo moustro de la diga”, un appuntamento pensato per i più piccoli ma capace di affascinare anche gli adulti.

Lo spettacolo porta la firma di Donatella Corti, insegnante che da anni utilizza il linguaggio dei burattini come strumento educativo e narrativo. In scena una storia popolare carica di mistero, coraggio e segreti nascosti, raccontata intrecciando italiano e patois, con protagoniste le suggestive landzette, figure simboliche dell’immaginario locale.

Il racconto prende vita tra le acque della diga, dove il confine tra realtà e leggenda si fa sottile, restituendo al pubblico una narrazione che affonda le radici nella memoria collettiva e nella cultura orale della Valle d’Aosta. Un modo semplice ma potente per trasmettere tradizioni e identità alle nuove generazioni.

E la magia non si esaurisce con il calare del sipario. Al termine dello spettacolo, la biblioteca ospiterà un laboratorio creativo dedicato ai bambini, che potranno costruire una maschera con le proprie mani, stimolando fantasia e manualità, prima di condividere una merenda in compagnia.

«Il Carnevale di Valpelline è una tradizione secolare che coinvolge il nostro paese e l’intera Coumba Freida e, con questo evento, vogliamo valorizzare la cultura locale e offrire un momento di svago e aggregazione», sottolinea l’assessora alla Cultura Anaïs Stevenin.

Un pomeriggio che unisce gioco, racconto e identità, confermando ancora una volta il ruolo della biblioteca non solo come luogo di libri, ma come spazio vivo di incontro, cultura e comunità.