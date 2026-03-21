Educazione finanziaria a scuola, investimento concreto sul futuro dei giovani valdostani

C’è un investimento che non conosce crisi, non teme oscillazioni di mercato e produce dividendi duraturi nel tempo: è quello nella conoscenza. E quando si parla di educazione finanziaria, il ritorno non è soltanto individuale, ma collettivo. È su questo terreno che si inserisce con convinzione l’azione della BCC Valdostana, che anche nel 2026 rinnova il proprio impegno accanto al mondo della scuola, portando nelle aule strumenti concreti per leggere e interpretare la realtà economica.

Nelle giornate del 17 e 19 marzo, alla scuola media Eugenia Martinet di Aosta, 93 studenti delle classi terze hanno partecipato a due sessioni di educazione finanziaria che hanno affrontato, con linguaggio accessibile ma contenuti solidi, alcuni dei pilastri della vita economica quotidiana: dalla funzione della moneta al ruolo delle banche, dal valore del risparmio alla costruzione di un budget personale. Un percorso che non si limita alla teoria, ma mira a sviluppare competenze pratiche, immediatamente spendibili.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata anche la presenza del vice direttore della BCC Valdostana, Fabio Morra, che ha evidenziato come “l’educazione finanziaria non sia un tema per addetti ai lavori, ma una competenza di cittadinanza, essenziale per orientarsi in un mondo sempre più complesso”. Parole che centrano il punto: oggi più che mai, saper gestire il denaro, comprendere i meccanismi economici e pianificare le proprie scelte rappresenta una forma di autonomia.

L’aspetto forse più rilevante del progetto sta proprio nella sua dimensione preventiva. Intervenire in età scolastica significa costruire basi solide, evitando che l’approccio al denaro sia guidato da improvvisazione, disinformazione o, peggio, da modelli distorti. “Dare ai ragazzi strumenti semplici ma efficaci – è stato ribadito durante gli incontri – significa aiutarli a diventare adulti più liberi, capaci di scegliere e non di subire”.

Non si tratta, dunque, di una lezione occasionale, ma di un tassello di una strategia più ampia, che vede la BCC Valdostana impegnata nel territorio con una visione chiara: rafforzare il legame tra istituzioni finanziarie e comunità, partendo proprio dalle nuove generazioni. Un approccio che assume ancora più valore in un contesto come quello valdostano, dove la prossimità e la dimensione comunitaria rappresentano un elemento identitario.

L’educazione finanziaria, spesso percepita come materia tecnica e distante, si rivela invece uno strumento di inclusione. Capire come funziona un conto corrente, cosa significa risparmiare, come pianificare una spesa o distinguere tra bisogno e desiderio non è solo utile: è necessario. E lo è soprattutto in una fase storica in cui le scelte economiche individuali sono sempre più complesse e interconnesse.

In questo senso, la collaborazione con la scuola si conferma decisiva. È tra i banchi che si può davvero colmare quel gap culturale che ancora oggi penalizza ampie fasce della popolazione. “Avvicinare i giovani a questi temi – è emerso nel confronto con i docenti – significa anche renderli più consapevoli come cittadini, non solo come futuri consumatori”.

L’iniziativa della BCC Valdostana va dunque letta per quello che è: un investimento strutturale, non episodico, che punta a costruire nel tempo una comunità più informata, più responsabile e, in definitiva, più forte. Perché la vera ricchezza, prima ancora dei capitali, resta la capacità di comprenderli e gestirli.

E forse è proprio qui il senso più profondo di queste giornate: seminare oggi competenze e consapevolezza per raccogliere domani una società più equilibrata, meno vulnerabile e più capace di guardare al futuro con lucidità. In un’epoca in cui l’incertezza economica è diventata la norma, educare al denaro significa, in fondo, educare alla libertà.