Formare musicisti, coltivare cultura: aperte le ammissioni al Conservatoire de Musique de la Vallée d’Aoste

C’è un tempo, nella vita di ogni comunità, in cui la cultura non è solo un valore da difendere, ma una responsabilità da costruire. La scadenza del 3 maggio per la presentazione delle domande di ammissione al Conservatoire de Musique de la Vallée d’Aoste, per l’Anno accademico 2026/27, si inserisce proprio in questa dimensione: non come semplice adempimento amministrativo, ma come passaggio concreto nella formazione delle nuove generazioni di musicisti e cittadini.

Il Conservatorio valdostano, accreditato dal MUR all’interno del sistema nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e ente strumentale della Regione, rappresenta da anni uno dei presìdi culturali più significativi del territorio. Le sue sedi – la storica Torre dei Balivi di Aosta e il polo di Pont-Saint-Martin – non sono soltanto luoghi di studio, ma spazi in cui la tradizione musicale incontra la contemporaneità, generando conoscenza e identità.

L’offerta formativa è ampia e articolata. Si va dai corsi pre-accademici, pensati per accompagnare i più giovani in un percorso graduale e consapevole, fino ai diplomi accademici di primo e secondo livello, equivalenti a percorsi universitari. Un sistema che consente di costruire competenze solide, tecniche e teoriche, ma anche una visione critica della musica come linguaggio universale.

Le scuole attive coprono l’intero spettro degli strumenti e delle discipline: dal pianoforte agli archi, dai fiati alla composizione, fino alla direzione di coro e alla musica d’insieme. Un’offerta che non si limita alla formazione dell’esecutore, ma mira a formare interpreti consapevoli, capaci di leggere il repertorio, di innovarlo e di trasmetterlo.

Ed è proprio in questa prospettiva che si inserisce la novità più significativa del prossimo anno accademico: l’attivazione, per la prima volta, del corso di Diploma accademico di primo livello in Strumentazione per orchestra di fiati. Una scelta tutt’altro che casuale, che intercetta una vocazione profonda della Valle d’Aosta: quella delle bande musicali.

Le bande, infatti, non sono semplicemente una tradizione folkloristica, ma un vero tessuto culturale diffuso, capace di unire generazioni, paesi e sensibilità diverse. Investire nella loro evoluzione significa riconoscere il valore educativo della musica come pratica collettiva, come disciplina e come strumento di coesione sociale.

In questo senso, il Conservatorio non si limita a formare professionisti, ma svolge una funzione più ampia: quella di custode e innovatore della memoria musicale del territorio. Un ruolo che, come sottolinea il direttore Claudio Montesano, si traduce nella capacità di coniugare qualità accademica e radicamento locale, offrendo percorsi che rispondano tanto alle esigenze del sistema formativo nazionale quanto alle specificità culturali valdostane.

Dal punto di vista pratico, le modalità di accesso sono definite nei bandi pubblici disponibili online, con iscrizioni gestite attraverso piattaforme dedicate per i diversi livelli di studio. Gli studenti ammessi verseranno un unico contributo accademico valido per l’intero anno, da novembre 2026 a ottobre 2027, in un’ottica di semplificazione e trasparenza.

Ma al di là degli aspetti organizzativi, resta il senso più profondo di questa opportunità: scegliere di studiare musica significa intraprendere un percorso esigente, fatto di disciplina, ascolto e ricerca. Significa educare l’orecchio, ma anche lo spirito critico. Significa, soprattutto, partecipare attivamente alla costruzione di una comunità più consapevole.

In un tempo in cui la cultura rischia spesso di essere relegata a margine, il Conservatoire de Musique de la Vallée d’Aoste continua invece a dimostrare che investire nella formazione artistica è una scelta strategica. Non solo per il futuro dei singoli studenti, ma per quello di un intero territorio.

Sarà possibile chiedere l'ammissione ai seguenti Corsi, secondo requisiti di età e preparazione precisati nel pubblico avviso, attraverso la seguente piattaforma: Pre-accademici ( Corsi di base e propedeutici) https://sipao.conservatoriodimusica.it/preselections/add/cfp:1

Scuole di: Bassotuba, Canto lirico, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Eufonio, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.

Accademici di 1° e 2° livello (Corsi superiori di livello universitario) https://siaao.conservatoriodimusica.it/preselections/add

Corsi di Diploma Accademico di 1° livello in: Bassotuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Direzione di coro e composizione corale, Eufonio, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, Strumenti a percussione, Strumentazione per orchestra di fiati, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.

Corsi di Diploma Accademico di 2° livello in: Bassotuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Direzione di coro e composizione corale, Eufonio, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Musica d’insieme, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.

Il pubblico avviso è scaricabile anche dal seguente https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/venere web/Dettagli.asp?ID=6182143

L'importante novità di quest'anno sarà l'avvio per la prima volta del Corso di Diploma Accademico di 1° livello in Strumentazione per orchestra di fiati al fine di rispondere alla vocazione territoriale ed alla forte domanda di formazione che provengono dall'antica e sentita tradizione delle Bande musicali in Valle d'Aosta.

Gli studenti ammessi, all'atto di iscrizione, verseranno una sola volta il contributo accademico previsto per l'intero anno accademico (novembre 2026-ottobre 2027).