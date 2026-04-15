Musei accoglienti: un weekend tra arte e consapevolezza in Valle d’Aosta

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che nel fine settimana da venerdì 17 a domenica 19 aprile si

terranno diverse iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo e dell’edizione 2026 di

Disegniamo l’arte.



Promossa dalle Nazioni Unite, la Giornata mondiale sull’Autismo invita a sensibilizzare l’opinione pubblica e a favorire una società sempre più inclusiva per le persone autistiche.



Venerdì 17 aprile alle ore 17.30 presso il Castello Gamba – Museo di arte moderna e contemporanea si svolgerà la Blue visit: una visita del museo condotta da studenti con disturbo dello spettro autistico organizzata nell’ambito del percorso Formazione Scuola-Lavoro.



Sabato 18 aprile dalle 15 alle 17 il MegaMuseo ospita Semi di autonomia: percorsi di vita e lavoro nello spettro autistico, un appuntamento voluto per valorizzare le esperienze lavorative offerte dal territorio regionale e nazionale.



Nello stesso fine settimana torna Disegniamo l’arte, l’appuntamento primaverile organizzato da Abbonamento Musei per avvicinare bambine e bambini ai musei e ai luoghi della cultura attraverso il disegno e per vivere il museo come spazio vivo di crescita e creatività.



Il Castello Gamba aderisce all’iniziativa sabato 18 aprile alle ore 15 con l’attività dal titolo Colori sospesi: i partecipanti verranno

invitati a osservare con attenzione il quadro di Giorgio Ramella, Rascard con biancheria stesa, per poi riprodurlo attraverso colori e

materiali diversi per creare un coloratissimo quadro tattile.



Informazioni e prenotazioni: tel. 0166 563252 (da martedì a domenica,orario 9-19)



Domenica 19 aprile alle ore 15 il MegaMuseo propone Chi scava... trova! Archeologi per un giorno al MegaMuseo: per un giorno i più piccoli vestiranno i panni dell'archeologo attraverso un laboratorio di scavo archeologico, al termine del quale disegneranno il "tesoro" ritrovato!



Informazioni e prenotazioni: tel. 0165 552420 (da martedì a domenica, orario 10-18)



Sempre domenica 19 aprile alle ore 16 presso il MAR-Museo Archeologico Regionale, “modelli” d’eccezione saranno Gli antichi dei di Augusta Prætoria: un laboratorio per famiglie in cui, accanto all’attività creativa e artistica, verranno svelate intriganti curiosità sulle antiche divinità attestate nell’ Aosta romana.



Informazioni e prenotazioni: tel. 0165 275902 (da lunedì a domenica, orario 9-19)



Attraverso l’unione di queste iniziative si intende offrire un’esperienza museale inclusiva e arricchente grazie all’incontro tra arte, consapevolezza, creatività e partecipazione.



Tutte le info su:



https://valledaostaheritage.com/events/aprile-2026/



https://valledaostaheritage.com/events/disegniamo-arte/