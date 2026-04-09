Due valdostani protagonisti in Finlandia: Piccione e Vaglio in concerto con la Sigyn Sinfonietta

Un’occasione tutt’altro che formale, perché non si tratta di una semplice esperienza didattica, ma di una vera partecipazione orchestrale in un contesto internazionale, dove i due musicisti valdostani si confrontano con colleghi europei in un ambiente altamente qualificato.

L’iniziativa si inserisce nel programma Erasmus+, ma va oltre la dimensione accademica tradizionale. È infatti la prosecuzione di un progetto avviato già lo scorso anno tra il Conservatoire e l’Accademia finlandese, che ha costruito nel tempo un percorso fatto di scambio, formazione e produzione artistica concreta. Non solo mobilità, dunque, ma crescita reale sul campo.

Ed è proprio questo l’aspetto più interessante: Piccione e Vaglio non partecipano da spettatori, ma da protagonisti, contribuendo all’esecuzione orchestrale come parte integrante della Sigyn Sinfonietta. Un passaggio che segna un salto di qualità nel percorso di giovani musicisti che dalla dimensione locale si affacciano a quella europea.

In un momento in cui spesso si parla di fuga di talenti, esperienze come questa raccontano invece un’altra storia: quella di una mobilità che forma, arricchisce e restituisce competenze. Un investimento culturale che passa attraverso relazioni solide tra istituzioni e che trova nella musica un linguaggio universale.

La presenza dei due studenti valdostani in Finlandia diventa così un segnale concreto del valore delle collaborazioni europee, ma anche della capacità del Conservatoire di accompagnare i propri allievi in percorsi di respiro internazionale.

Per chi vorrà seguire l’evento, il concerto sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube:

👉 https://www.youtube.com/live/NUhf-JStsCI