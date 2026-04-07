Al via le borse di studio “Fratelli Brivio” 2026: premi al merito e alla cittadinanza

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, ha approvato con DGR n. 286 del 20 marzo 2026

due bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio a studenti che hanno frequentato l’anno scolastico 2025/2026.



Le borse di studio sono finanziate con i fondi del lascito della professoressa Liliana Brivio, che ha dedicato la sua vita alla resistenza al nazifascismo e all’insegnamento in Valle d’Aosta, e sono bandite nel ricordo anche di suo fratello Ugo Brivio, ex partigiano e laureato in chimica pura.



I bandi sono i seguenti:



* Bando Eccellenze – Edizione 2026: per l’assegnazione di n. 33 borse di studio a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che si sono distinti nei risultati scolastici.



Per la partecipazione è richiesto un ISEE pari o inferiore a € 21.390,00.



Le famiglie interessate devono inviare la domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 31 luglio 2026.



* Bando Realizzare la cittadinanza – Edizione 2026, per l’assegnazione di n. 4 borse di studio a studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta, che si sono distinti in modo significativo nella realizzazione della cittadinanza nell’ambito scolastico.



Le candidature devono essere presentate a mezzo PEC dai dirigenti scolastici entro il 31 luglio 2026.



I bandi di concorso sono visionabili nell’apposita pagina del sito della Regione, raggiungibile anche tramite il seguente percorso:

www.regione.vda.it → Canali tematici → Istruzione → Borse di studio e agevolazioni → Scuola secondaria di 1° e 2° grado → Borse di studio Brivio.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio borse di studio e finanziamenti scuole infanzia e primarie paritarie ai numeri

0165/275856-275857-275858 o alla mail borseunionline@regione.vda.it.