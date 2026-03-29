Woman Driving Progress, un’opportunità per le giovani donne valdostane

C’è una scadenza che si avvicina e che, per una volta, non parla solo di curriculum e selezioni, ma di futuro, ambizione e – perché no – anche di coraggio. Si chiama Woman Driving Progress ed è un’iniziativa che merita attenzione, soprattutto in un territorio come la Valle d’Aosta dove le opportunità per le giovani donne non sempre abbondano.

Il bando, promosso da Soroptimist International d'Italia, è rivolto a un target molto preciso: giovani donne under 29, residenti in Valle d’Aosta, in possesso di una laurea specialistica o magistrale. Non un pubblico generico, quindi, ma una fascia che rappresenta esattamente quella generazione sospesa tra formazione e ingresso nel mondo del lavoro, spesso costretta a guardare fuori regione per trovare spazio.

E qui sta il punto interessante: questo progetto prova a invertire la rotta. Non promette miracoli, ma offre qualcosa di concreto – un’occasione di crescita, visibilità e accompagnamento professionale. In altre parole, un piccolo ma significativo investimento sul capitale umano femminile locale.

Il messaggio è diretto, quasi asciutto: se sei una giovane donna, hai studiato, vivi in Valle e non hai ancora compiuto 29 anni al 31 marzo 2026, questa è una porta che vale la pena provare ad aprire. Senza troppi giri di parole.

Bandi come questo non risolvono da soli il problema strutturale dell’emigrazione giovanile o del mismatch tra formazione e lavoro. Però rappresentano un segnale. E in un contesto come quello valdostano, dove spesso si parla di autonomia senza riuscire davvero a tradurla in opportunità concrete per i giovani, anche un segnale può fare la differenza.

La scadenza è fissata al 31 marzo 2026. La candidatura va inviata via mail all’indirizzo valledaosta@soroptimist.it, mentre tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale www.soroptimist.it.

Il resto, come sempre, dipende da chi decide di provarci. Perché alla fine i bandi passano, le occasioni pure. Ma quello che resta – o che manca – è la scelta di mettersi in gioco.