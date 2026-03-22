Il sottopasso per la Pace

C’è un punto, ad Aosta, dove il rumore dell’autostrada sovrasta tutto. Dove il cemento sembra aver vinto sulla bellezza, dove si passa senza fermarsi, senza guardare. È il sottopasso dell’Autostrada del Monte Bianco, nella zona del Tsambarlet, lungo quella pista ciclopedonale che unisce il Palaghiaccio all’area verde di Gressan, seguendo il respiro lento della Dora Baltea.

Un luogo qualunque, verrebbe da dire. Uno di quelli che si attraversano in fretta.

E invece no.

Perché oggi quel sottopasso è diventato qualcosa di diverso. Qualcosa che colpisce, che resta, che interroga.

Un sottopasso per la Pace.

Sulle sue pareti, tra segni e colori, emerge una scritta semplice, quasi disarmante: “Stop war Rome”. Parole tracciate con tinte giallo-arancioni che bucano il grigio del cemento e arrivano dritte allo stomaco. Non è un’opera da museo. Non è patinata. Non chiede permesso. Ma proprio per questo è vera.

Dietro quella firma – Remo 43 – non c’è solo un writer. C’è una voce. Una di quelle che spesso restano ai margini, che non trovano spazio nei palazzi, nei convegni, nei comunicati ufficiali. E che invece, su un muro, diventano impossibili da ignorare.

“I graffiti sono spesso etichettati come vandalismo – spiega – ma per me rappresentano la libertà di esprimere sentimenti e messaggi sociali su qualsiasi superficie.”

È una frase che spiazza, perché ribalta il punto di vista. Dove molti vedono degrado, lui vede espressione. Dove c’è un muro, lui vede una tela. Dove c’è silenzio, lui mette una parola.

E quella parola oggi è pace.

C’è qualcosa di profondamente contemporaneo – e allo stesso tempo antico – in questo gesto. Da sempre, nei momenti più difficili, l’arte ha cercato spazio dove poteva: sui muri delle città, nei vicoli, nei luoghi dimenticati. Perché quando le parole ufficiali si svuotano, restano quelle spontanee.

Quelle che nascono dal basso.

“Soprattutto per i giovani è fondamentale – racconta ancora Remo 43 –: l’arte permette loro di esprimersi senza filtri, di scoprire se stessi, di trasformare emozioni in colori e di sentirsi ascoltati in un mondo che a volte li ignora.”

E forse è proprio questo il punto più potente di tutta la storia.

Quel sottopasso non è solo un passaggio. È uno spazio di ascolto.

Per chi corre, per chi cammina, per chi pedala lungo la Dora. Per chi alza lo sguardo anche solo per un attimo. Per chi, magari senza accorgersene, si porta via quella frase nella testa.

Stop war.

Non servono trattati. Non servono analisi geopolitiche. A volte bastano due parole, scritte su un muro, per ricordarci l’essenziale.

L’arte urbana divide, è vero. C’è chi la considera degrado, chi la combatte, chi la cancella. Ma ci sono momenti in cui diventa altro. In cui supera la polemica e si trasforma in testimonianza.

“L’arte urbana insegna a dire ciò che si sente davvero – aggiunge il giovane Remo 43 –, a essere creativi senza paura del giudizio, a lasciare un segno del proprio mondo interiore sulle pareti.”

E allora quel segno, oggi, è un invito. Un piccolo gesto dentro una grande contraddizione: mentre sopra scorre il traffico veloce dell’autostrada, sotto qualcuno si ferma a scrivere pace.

È quasi un paradosso. Ma è proprio nei paradossi che si infilano le verità più scomode.

In un tempo in cui la parola “guerra” è tornata a occupare le nostre giornate, anche un graffito può diventare un atto politico. Non nel senso dei partiti, ma nel senso più alto: quello che riguarda tutti.

Quel sottopasso, che per molti era solo un angolo sporco della città, oggi è un piccolo monumento. Senza inaugurazioni, senza targhe, senza discorsi.

Un monumento fragile, certo. Magari domani verrà cancellato, coperto, dimenticato.

Ma intanto c’è.

E parla.

A chi ha voglia di ascoltare.

Un appello al sindaco di Aosta: fai che Stop war Roma nessuno lo deturpi.