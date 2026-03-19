Quattro studenti valdostani conquistano la finale nazionale dei Campionati di Filosofia

La filosofia come esercizio vivo di pensiero, come palestra di argomentazione e libertà intellettuale. È questo lo spirito che ha animato anche quest’anno le selezioni – prima d’Istituto e poi regionali – della XXXIV edizione dei Campionati di Filosofia, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, agli Uffici scolastici regionali, alla Società Filosofica Italiana e all’associazione Philolympia. Anche nei licei della Valle d’Aosta la partecipazione è stata ampia e convinta, segno di un interesse tutt’altro che marginale verso una disciplina che, ancora oggi, sa interrogare il presente.

Gli studenti del triennio hanno affrontato un percorso articolato, preparandosi attraverso lezioni dedicate che hanno toccato diversi ambiti del sapere filosofico: dalla gnoseologia alla politica, dall’etica all’estetica. Un lavoro preparatorio che ha permesso loro di affinare strumenti critici e capacità argomentative, chiamati poi a emergere nella prova scritta, costruita attorno a quattro tracce tra cui scegliere.

Non si è trattato di un semplice esercizio scolastico, ma di un confronto autentico con il pensiero. Ogni partecipante ha dovuto elaborare un proprio percorso argomentativo, mettendo in gioco non solo le conoscenze acquisite, ma anche una visione personale. Una prova che, coerentemente con lo spirito europeo dell’iniziativa, ha previsto anche la possibilità di cimentarsi in lingua straniera – francese, inglese, spagnolo o tedesco – accanto al tradizionale canale in italiano.

Le finalità dei Campionati vanno ben oltre la competizione: promuovere nuove metodologie didattiche, rafforzare il dialogo tra scuola, università e ricerca, e soprattutto diffondere il valore del pensiero critico nella formazione dei cittadini. Un obiettivo che appare quanto mai attuale in un contesto in cui la capacità di analisi e di argomentazione è sempre più necessaria.

A rappresentare la Valle d’Aosta alla fase nazionale, in programma il 17 aprile 2026 – in presenza a Roma o online sulla piattaforma ufficiale – saranno quattro studenti selezionati a livello regionale. Per il canale in lingua italiana, Etienne Curtaz del Liceo scientifico e linguistico Bérard e Riccardo Yoccoz del Liceo delle Scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide. Per il canale in lingua straniera, Joaquin Jimenez, anch’egli del Bérard, e Lavinia Mangano del Liceo classico LICAM.

La selezione è stata affidata a una commissione regionale nominata dall’assessorato competente e presieduta dal filosofo Ermanno Vitale, affiancato da Fulvia De Luise, Mirella Dondoglio, Giuseppe Farinetti e Alessandro Mercando, nel rispetto della necessaria imparzialità – senza coinvolgere i docenti che hanno seguito gli studenti nei rispettivi istituti.

Per i migliori classificati del canale in lingua straniera si aprirà inoltre la porta dell’arena internazionale: i primi due a livello nazionale parteciperanno alla XXXIV International Philosophy Olympiad, in programma a Varsavia dal 14 al 17 maggio 2026. Un’occasione che trasforma la filosofia in un linguaggio condiviso oltre i confini, dimostrando come il pensiero, quando è autentico, non conosca barriere.