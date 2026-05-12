Il MAV celebra la Giornata Internazionale dei Musei 2026: porte aperte all’artigianato valdostano

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, promossa da ICOM – International Council of Museums, il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano partecipa all’edizione 2026 dedicata al tema “Musei che uniscono un mondo diviso”. Il tema scelto quest’anno, in occasione dell’80° anniversario di ICOM, intende ribadire il ruolo dei musei come spazi di incontro, partecipazione e dialogo culturale in un periodo storico segnato da tensioni internazionali e conflitti. Luoghi aperti alla comunità, i musei diventano così strumenti di condivisione, conoscenza e costruzione di relazioni attraverso il patrimonio culturale. Il MAV intende quindi celebrare in questa giornata il ruolo dei musei come luoghi di incontro e dialogo.

Domenica 17 maggio il MAV festeggia quindi la Giornata Internazionale dei con ingresso gratuito per tutti i visitatori e un programma speciale dedicato a famiglie, adulti e bambini.

Nel corso della giornata sono in programma delle visite guidate gratuite alle collezioni del museo alle ore 11.00, 14.30 e 16.00.

Ai più piccoli viene inoltre consegnata una piccola caccia al tesoro da svolgere all’interno del museo, un’attività pensata per avvicinare i bambini al patrimonio artigianale valdostano in modo coinvolgente e divertente.

Attraverso le sue collezioni e le testimonianze del saper fare tradizionale, il MAV continua a raccontare l’identità culturale della Valle d’Aosta, valorizzando il lavoro degli artigiani e il dialogo tra memoria, creatività e contemporaneità.