Il ritmo di Cuba travolge il Forte di Bard: arriva il Grupo Compay Segundo

I grandi musicisti non scompaiono mai davvero. E nel caso di Compay Segundo, questa verità è evidente più che mai. La sua voce, il suo

spirito ironico e il suo "son" - la quintessenza della musica cubana - continuano a vibrare oggi attraverso il Grupo Compay Segundo, che porta avanti l'eredità musicale del leggendario artista, ora guidato dal figlio Salvador Repilado, contrabbassista e testimone diretto del

progetto Buena Vista Social Club. Il Grupo Compay Segundo porterà la sua musica al Forte di Bard venerdì 14 agosto, alle ore 21.15, nell'ambito della rassegna Estate al Forte di Bard 2026.



Compay Segundo, nato Máximo Francisco Repilado Muñoz nel 1907 a Siboney (Santiago de Cuba), è stato una delle figure più influenti

della musica cubana. La sua carriera è stata caratterizzata da due periodi distinti: una prima fase negli anni '40 e '50 con Los Compadres

e il Conjunto Matamoros, e una seconda vita, clamorosa e mondiale, che ha visto il suo nome esplodere a quasi novant'anni grazie al progetto Buena Vista Social Club. Era il marzo del 1996 quando il chitarrista-produttore Ry Cooder, durante una visita all'Avana,

incontrò Compay Segundo, lo ascoltò e ne riconobbe il talento. Questo incontro avrebbe portato alla creazione del celebre album Buena Vista Social Club e al film omonimo di Wim Wenders del 1999, candidato all'Oscar. Il progetto, che ha unito alcuni dei più grandi musicisti

cubani del periodo, ha avuto un successo straordinario, portando la musica cubana a milioni di nuovi ascoltatori in tutto il mondo.

Dopo la scomparsa di Compay Segundo nel 2003, l'eredità artistica è stata affidata al suo gruppo ufficiale, che oggi è l'unico depositario

riconosciuto del suo repertorio tradizionale. Il Grupo Compay Segundo non è solo un'operazione nostalgica, ma un organismo musicale vivo che continua a esibirsi in tutto il mondo. Con la stessa formazione sonora che caratterizza il suo stile: due clarinetti, armonico, tres, chitarre, percussioni, coro e voci santiagueras.



Composizione del Grupo

Salvador Repilado Labrada (figlio di Compay Segundo) Direction et contrebasse Hugo Garzón Bargalló (voix lead et Maracas)

Nilso Arias Fernández (Deuxième voix et Guitare) Rafael Inciarte Rodríguez (Direction musicale et choeurs) Haskell Armenteros Pons (Clarinette et choeurs) Rafael Inciarte Cordero (Clarinette basse) Rafael Dairon Mejias Chang (Percussions et choeurs) Omar Perez Rodríguez (Guitare) Yoel Matos Rodriguez (Armónico)



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