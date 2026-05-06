Il CSV Valle d’Aosta torna al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026

Il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ODV (CSV VDA) parteciperà anche quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno dei principali appuntamenti culturali a livello nazionale, in programma dal 14 al 18 maggio 2026 presso il Lingotto Fiere.

La presenza del CSV VDA è resa possibile grazie al sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e si inserisce all’interno di una partecipazione condivisa con altri Centri di Servizio per il Volontariato, e con CSVnet, il coordinamento nazionale.

Dopo la prima partecipazione nel 2025, il CSV torna al Salone con un’impostazione rinnovata: al centro la presentazione della nuova Guida del Volontariato, realizzata a vent’anni dall’ultima edizione, insieme a un programma di incontri che vedrà protagoniste alcune realtà associative del territorio.

“Portare al Salone Internazionale del Libro di Torino la nuova Guida del Volontariato valdostano, a vent’anni dall’ultima edizione, significa dare visibilità a un patrimonio sociale straordinario, fatto di realtà grandi e piccole, storiche e più recenti, che ogni giorno si mettono al servizio della comunità. Questa pubblicazione restituisce una fotografia aggiornata del volontariato valdostano, ma anche uno strumento per favorire l’incontro tra cittadini e organizzazioni, sostenere nuove collaborazioni e avvicinare nuove persone all’esperienza del volontariato. La partecipazione al Salone rappresenta per noi un’occasione perfetta per riaffermare il ruolo fondamentale del volontariato nella vita culturale, sociale e civile della Valle d’Aosta”, dichiara Claudio Latino, Presidente del CSV VDA.

"Sostenere la partecipazione del CSV VDA al Salone Internazionale del Libro di Torino rappresenta, per il Consiglio Valle, un’opportunità per promuovere oltre i confini regionali il Premio per il Volontariato, di cui è organizzatore e che giunge quest'anno alla sua 17esima edizione - dichiara il Presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi -. Un'iniziativa che non si limita ad offrire un sostegno economico ai progetti delle associazioni, ma ne riconosce il valore civile e l'impegno quotidiano, spesso silenzioso, che tiene insieme una comunità. Uno strumento concreto per alimentare una cultura della solidarietà non retorica, ma vissuta e capace di incidere nella realtà".

Quest’anno il CSV ha deciso di portare al Salone del Libro delle realtà che siano in grado di raccontare e di valorizzare il volontariato valdostano attraverso esperienze, testimonianze e momenti di confronto, promuovendo una cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Il programma delle Talk

Nel corso del fine settimana, il CSV Valle d’Aosta organizza tre appuntamenti pubblici inseriti nel programma ufficiale, che si terranno presso lo spazio condiviso dei CSV.

Sabato 16 maggio alle 11 si terrà l’incontro “Sport e volontariato: passione e sacrificio, valori che uniscono”, un dialogo con Maria Rosa “Ninna” Quario, a partire dal libro “Due vite”, per approfondire il legame tra sport, vita e impegno.

Sempre sabato, alle 14.30, l’appuntamento è con la musica: “La forza della musica: inclusione, legami, comunità” darà voce alle esperienze delle associazioni Tamtando e Insieme a Chamois, promotrici di iniziative in cui la musica diventa occasione di partecipazione e crescita per la comunità.

Infine, domenica 17 maggio alle 12, l’incontro “GiocAosta: entusiasmo e volontari per una città che gioca” sarà dedicato all’esperienza dell’Associazione Aosta Iacta Est e alla manifestazione GiocAosta, che anima la città tutte le estati da oltre 18 anni coinvolgendo persone di tutte le età.