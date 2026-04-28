Montaigne et la paix: una riflessione umanista per il nostro tempo

In un contesto internazionale segnato da tensioni e incertezze, l’Università della Valle d’Aosta propone una lectio magistralis dal titolo «Montaigne et la paix», in programma il 29 aprile 2026 alle ore 16.30, presso il polo universitario di via Monte Vodice ad Aosta.

La conferenza sarà tenuta da Rosanna Gorris Camos, docente di Letteratura francese all’Università di Verona, che guiderà il pubblico in un percorso fondato su una lettura attenta e partecipata dei testi di Michel de Montaigne. L’obiettivo è mettere in dialogo il pensiero della Rinascenza con le sfide del mondo contemporaneo.

L’incontro sarà introdotto da Teresa Grange, titolare della Chaire Senghor de la Francophonie dell’Università della Valle d'Aosta.

«La pensée de Montaigne nous rappelle l’importance du doute, du dialogue et de la compréhension de l’autre comme fondements essentiels de la paix – ha sottolineato Antonio Mastropaolo, referente dell’ateneo valdostano per la Rete delle Università italiane per la Pace –. À travers cette lectio magistralis, l’Université de la Vallée d’Aoste réaffirme son engagement à être un espace de réflexion critique et de formation de citoyens conscients, capable de promouvoir une culture de paix, aujourd’hui plus nécessaire que jamais».

L’iniziativa si inserisce infatti nel quadro delle attività promosse dalla Rete delle Università italiane per la Pace ed è organizzata sotto l’egida della Chaire Senghor de la Francophonie.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.