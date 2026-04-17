Ottant’anni di libertà: il 25 Aprile che ci chiama ancora

C’è una libertà che oggi diamo per scontata. Ed è forse proprio questo il rischio più grande: dimenticare che quella libertà è stata conquistata, pagata, difesa con il sangue di chi non ha fatto ritorno.

Il 25 Aprile non è una ricorrenza come le altre. È una soglia morale. E quest’anno, a ottant’anni da quella stagione irripetibile, il suo significato si fa ancora più profondo. Perché non si celebra soltanto la Liberazione, ma la nascita stessa di un Paese nuovo: la Repubblica, la democrazia, il diritto di voto alle donne, l’Assemblea Costituente.

“È il nostro 25 Aprile 2026 – ricorda l’Anpi Valle d’Aosta – quando, accanto alla Liberazione, celebriamo la vittoria della Repubblica, la conquista del voto alle donne, la nascita dell’Assemblea Costituente”. È l’anno in cui l’Italia decide di lasciarsi alle spalle non solo il fascismo, ma anche le sue ombre più profonde, ponendo le basi di una Costituzione che ancora oggi rappresenta il cuore pulsante della nostra convivenza civile.

Eppure, quella conquista non fu inevitabile. Fu il frutto di una stagione di coraggio collettivo. “Questo fu possibile grazie alla natura unitaria della Resistenza italiana e al ruolo dell’antifascismo”, sottolinea l’Anpi, ricordando come operai, donne, partigiani e cittadini comuni abbiano costruito, giorno dopo giorno, l’idea stessa di democrazia.

Ci furono le repubbliche partigiane, ci furono gli scioperi operai, ci fu una partecipazione popolare che oggi appare quasi lontana, ma che allora fu la spina dorsale di un Paese che voleva rinascere. Fu lì che si affermò un principio semplice e rivoluzionario: la dignità non si negozia.

E proprio per questo, oggi, la memoria non è un esercizio retorico. È una necessità civile.

Perché il mondo attorno a noi sembra muoversi in direzione opposta. “Oggi tutto questo viene rimesso in discussione da un cieco e barbaro ritorno della guerra, dei nazionalismi e dei fascismi”, avverte l’Anpi Valle d’Aosta. Parole dure, ma che trovano eco in una realtà segnata da conflitti, tensioni internazionali e da un progressivo indebolimento delle regole democratiche.

La pace, la giustizia sociale, il diritto internazionale: nulla appare più scontato. E in questo scenario, la memoria della Resistenza diventa un atto politico, oltre che morale. Un richiamo alla responsabilità di ciascuno.

“Dalla memoria di 80 anni fa possiamo ritrovare l’energia unitaria per contrastare questa catastrofica deriva”, si legge ancora nel messaggio. Non è nostalgia: è consapevolezza. È la capacità di riconoscere, nel passato, gli strumenti per affrontare il presente.

E segnali, in questa direzione, non mancano. “Ci sono già gli anticorpi contro tutto ciò: le grandi manifestazioni per la pace, la rivolta morale di decine di milioni di cittadini nel mondo”. Una nuova generazione si affaccia, torna a partecipare, a interrogarsi, a prendere posizione.

È forse qui che si gioca la partita più importante: nella capacità di trasformare il ricordo in impegno.

Le parole del giuramento dei sopravvissuti di Mauthausen, richiamate dall’Anpi, suonano oggi come un monito e una promessa: “La pace e la libertà sono garanti della felicità dei popoli”.

Ottant’anni dopo, quel giuramento non è archiviato. È ancora aperto.

E allora il 25 Aprile non è solo memoria. È scelta. È responsabilità. È riconoscenza verso chi ha dato la vita perché noi potessimo avere una voce, un voto, un futuro.

“Se c’è un nuovo fascismo, c’è anche una nuova Resistenza. E dopo la Resistenza, c’è sempre una Liberazione”.

Sta a noi decidere da che parte stare.