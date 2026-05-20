Disarmo nucleare: Plus organizza la conferenza "Trasformando lo spirito umano"

A seguito della visita alla mostra “Senzatomica” organizzata da Plus lo scorso marzo, è in programma per venerdì 29 maggio alle h. 18.00 la conferenza dal titolo “Trasformando lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari” in collaborazione con Senzatomica, progetto coordinato con la Fondazione Be The Hope.

L’appuntamento, destinato in particolare ai.alle giovani e aperto a tutta la popolazione, desidera approfondire la minaccia rappresentata dalle armi nucleari e le conseguenze che deriverebbero dal loro uso, invitando ogni cittadino e ogni cittadina a contribuire e ad impegnarsi per la pace, scardinando la cultura xenofobica a favore della solidarietà, dell’apertura e dell’accoglienza dell’altro.

La serata vedrà gli interventi di Stefania Berlini e Paolo Blanc, che presenteranno il progetto Senzatomica; Walter Nuzzo, membro del Comitato per i Diritti Umani e Civili della Regione Piemonte, parlerà di de-escalation nucleare e dell’impegno del Comitato per il raggiungimento della firma unanime da parte del Consiglio della Regione Piemonte per sostenere il principio del non primo uso delle armi nucleari; Angelo Tartaglia, docente del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia presso il Politecnico di Torino, sistematizzerà il tema dell’ambiente connesso all’uso delle armi nucleari. Modera la serata Valentina Lelli.

La partecipazione alla serata è completamente gratuita, ma per ragioni organizzative è obbligatoria la registrazione preventiva.

È possibile riservare il proprio posto compilando il modulo online disponibile al link ufficiale dell'evento (reperibile sui canali di comunicazione dell'associazione Plus).