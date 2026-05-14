Ipnosi tra mito e scienza: la mente al servizio della performance sportiva e quotidiana

Nonostante la sua diffusione nell’immaginario collettivo, l’ipnosi è ancora oggi frequentemente oggetto di rappresentazioni distorte o semplificate, spesso legate a contesti non scientifici. Con l’obiettivo di fornire al pubblico strumenti di comprensione basati su evidenze scientifiche aggiornate, l’Università della Valle d’Aosta ha organizzato la conferenza “Ipnosi: tra mito e scienza. Applicazioni nella performance sportiva e nella quotidianità” che si terrà mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 17.30, al polo universitario di Via Monte Vodice.

Dopo i saluti della Rettrice Manuela Ceretta, interverrà Giuseppe Vercelli, psicologo e psicoterapeuta con consolidata esperienza nel lavoro con atleti d’élite e contesti di alta prestazione, docente di Psicologia dello Sport e della Prestazione Umana all'Università degli Studi di Torino. Vercelli è inoltre responsabile scientifico del Centro di Psicologia dello Sport e della Prestazione Umana all’ISEF di Torino, Responsabile dell’Area Psicologica di Juventus F.C. dal 2011 e Responsabile per l’Area Psicologica della Scuola per l’Alta Formazione Olimpica (CONI). Introduzione e moderazione saranno a cura di Stefania Cristofanelli, docente di psicologia dinamica dell’Università della Valle d’Aosta, e Marco Morini, psicologo dello sport.

“Negli ultimi anni la letteratura scientifica ha evidenziato come l’ipnosi possa rappresentare uno strumento utile in diversi contesti, tra cui quello clinico, per la gestione del dolore e dell’ansia, e quello della performance, in particolare nell’ambito sportivo e professionale, per il miglioramento della concentrazione, della regolazione emotiva e dell’accesso alle risorse cognitive dell’individuo – spiega Stefania Cristofanelli, referente scientifica dell’iniziativa - Tali applicazioni risultano particolarmente rilevanti in un contesto contemporaneo caratterizzato da elevati livelli di stress e da una crescente attenzione al benessere psicologico e alla qualità della prestazione”.

L’evento si propone di chiarire cosa sia realmente l’ipnosi, quali siano i suoi meccanismi psicologici e neurofisiologici e in quali ambiti possa essere applicata in modo efficace. La conferenza si rivolge non solo a studenti e professionisti del settore psicologico e sportivo, ma anche ad un pubblico più ampio interessato ai temi del funzionamento della mente e del miglioramento delle proprie capacità personali e professionali.

Nel corso dell’evento è prevista l’attribuzione di una borsa di studio finanziata dalla Banca di Credito Cooperativo Valdostano nell’ambito del Master in Psicologia dello Sport. Partecipano il Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo Valdostano Fabio Bolzoni e la referente per lo sport di Ateneo Anna Maria Pioletti.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti.