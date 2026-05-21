Fénis capitale della musica valdostana: torna il Raduno delle Bande per il centenario della Filarmonica

Fénis si prepara a diventare il cuore pulsante della musica bandistica valdostana. Dal 31 maggio al 6 giugno il Comune della Media Valle ospiterà infatti il 52° Raduno delle Bande Musicali Valdostane, appuntamento storico che quest’anno assume un significato ancora più speciale grazie al centenario della Società Filarmonica di Fénis, fondata nel 1926.

Una ricorrenza importante che porterà nel borgo circa 700 musici provenienti da tutta la Valle d’Aosta, con diciotto bande pronte ad alternarsi sul palco dell’area verde Le Tsanti de Bouva in una settimana di concerti, incontri e momenti di festa collettiva. Per Fénis si tratta della quarta volta come Comune ospitante dopo le edizioni del 1982, del 1993 e del 2006.

Il sindaco Mattia Nicoletta ha voluto sottolineare il valore sociale e identitario della banda musicale all’interno della comunità: «La nostra Società Filarmonica, che quest’anno festeggia i suoi cent’anni di storia, è parte integrante della nostra identità. Non si tratta solamente di un gruppo musicale: la banda è una scuola di vita, un luogo dove si cresce insieme, dove si impara l’ascolto, il rispetto, il valore di fare qualcosa per gli altri senza chiedere nulla in cambio».

Per celebrare questo traguardo storico sarà eseguita l’opera originale “Échos de Fénis. Une histoire intemporelle”, commissionata al compositore marchigiano Luciano Feliciani. Una composizione articolata in tre movimenti che racconta musicalmente l’anima del paese: dalle suggestioni medievali ispirate al Castello di Fénis, ai paesaggi della Val Clavalité e del lago Lavodilec, fino a una danza finale in 7/8 dedicata allo spirito comunitario e solidale del territorio.

L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 29 maggio alle ore 18 nel salone polivalente di Le Tsanti de Bouva con l’apertura della mostra temporanea “Cent’anni della Società Filarmonica di Fénis”. L’esposizione, realizzata dagli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Fénis in collaborazione con il MAV, resterà visitabile fino al 6 giugno in concomitanza con gli appuntamenti musicali serali.

Proprio il coinvolgimento delle scuole rappresenta uno degli elementi più significativi della manifestazione, nel segno di quel passaggio generazionale che permette alle bande di continuare a vivere e rinnovarsi. Lo ha ricordato anche il direttore della Filarmonica Ivan Cerise: «Facendo un salto indietro di vent’anni e tornando alla passata edizione del Raduno ospitata a Fénis, ricordo una generazione di bambini che, proprio grazie al Raduno, si è avvicinato alla musica e oggi popola le fila della nostra Filarmonica, tra i quali mi ritrovo io stesso».

Un’emozione condivisa anche dalla presidente Denise Tabord, che ha evidenziato il forte legame umano creato dall’esperienza bandistica: «L’ultima volta che il Raduno si è svolto a Fénis ero la bandista più giovane. Un percorso che racconta quanto la banda sappia far nascere e mantenere la passione nel tempo, creando legami forti che accompagnano la crescita di ciascuno».

Accanto ai concerti è stata organizzata anche una lotteria a sostegno dell’iniziativa, con premi messi a disposizione dagli sponsor, tra cui un buono viaggio da 1.500 euro, un paio di sci da scialpinismo e un orologio Suunto. L’estrazione finale è in programma l’8 giugno.

Il Raduno è organizzato con il contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Fénis, di CVA, della BCC Valdostana, della Fédération des Harmonies Valdôtaines e del Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane, in collaborazione con l’Istituzione scolastica Mont-Émilius e il MAV.

Il programma

Domenica 31 maggio, ore 21.00

Concerto della Società Filarmonica di Fénis con la Banda Giovanile di Chambave-Fénis.

Lunedì 1 giugno, ore 20.30

Concerti della Banda Musicale La Lyretta di Nus, della Banda Municipale Città di Aosta e della Banda Musicale di Chambave.

Martedì 2 giugno, ore 20.30

Concerti della Società Filarmonica di Verrès, della Banda Musicale di Pont-Saint-Martin, del Corps Philarmonique La Meusecca di Sarre e della Banda Musicale Hiboux en Musique di Valpelline.

Mercoledì 3 giugno, ore 20.30

Concerti di Musikkapelle La Lyra di Issime, della Banda Musicale di Gaby, della Banda Musicale di Arnad.

Giovedì 4 giugno, ore 20.30

Concerti del Corps Philarmonique di Châtillon, della Filarmonica Alpina di Hône, della Banda Musicale di Saint-Vincent e della Banda Musicale di Montjovet.

Venerdì 5 giugno, ore 20.30

Concerti della Banda Musicale di Courmayeur-La Salle, della Banda Musicale di Donnas, del Gruppo filarmonico di Quart.

Sabato 6 giugno

La giornata conclusiva vedrà protagonista la tradizionale parata tra le frazioni di Fénis: a partire dalle ore 14.00, le bande sfileranno per le vie del paese per l’abbraccio finale con il pubblico. L’evento terminerà in serata con la cena dei bandisti, momento conclusivo dedicato alla convivialità e al legame tra le diverse vallate valdostane.