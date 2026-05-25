Dove il ghiaccio raccontava l’estate. Giornata ecologica a Punta Helbronner

Ci sono montagne che parlano. Non con la voce del vento o con il fragore delle valanghe, ma con i silenzi che lasciano dietro di sé. Il ghiacciaio è uno di questi silenzi: una pagina che lentamente si cancella mentre noi continuiamo a sfogliarla convinti che resterà eterna.

Per decenni il Monte Bianco è stato il luogo dell’impossibile diventato quotidiano. Si saliva a Punta Helbronner con gli sci ai piedi anche in estate, quando il resto d’Europa cercava refrigerio e lassù il ghiaccio sembrava ancora invincibile. Non era soltanto turismo. Era un rapporto quasi ingenuo tra uomo e alta quota, un equilibrio fragile che oggi osserviamo con malinconia.

“Esistono luoghi che non appartengono soltanto al presente, ma anche alla memoria collettiva. Il Monte Bianco è uno di questi.” È forse questa la frase che meglio racchiude il senso dell’iniziativa lanciata a Courmayeur per raccogliere fotografie, video, cartoline e testimonianze dello sci estivo a Punta Helbronner. Un archivio della memoria che nasce non soltanto per custodire immagini del passato, ma per ricordarci quanto rapidamente stia cambiando il paesaggio alpino.

Perché quelle immagini oggi hanno un valore diverso. Non mostrano solo vacanze felici o giornate leggere “sospese tra il bianco del ghiaccio e l’azzurro del cielo”. Mostrano un ambiente che non esiste più nello stesso modo.

I ghiacciai alpini arretrano anno dopo anno. Le estati si allungano, le temperature salgono, la neve si trasforma in eccezione. E mentre il turismo di montagna cerca nuove formule per sopravvivere, la montagna vera manda segnali sempre più evidenti: crepacci che si aprono, pareti instabili, corsi d’acqua modificati, ecosistemi in sofferenza.

La nostalgia allora smette di essere soltanto sentimento e diventa documento. Quelle fotografie custodite nei cassetti raccontano un clima diverso, un rapporto diverso con l’alta quota, persino un diverso modo di vivere il tempo. “In montagna, come nella vita, tutto passa. Un’immagine, però, può restare e diventare parte di una storia più grande.” Una frase che sembra scritta apposta per questi anni in cui la memoria rischia di diventare più resistente del ghiaccio stesso.

C’è anche una lezione politica e culturale dentro questa iniziativa. Per troppo tempo le Alpi sono state considerate eterne, quasi immuni dalle conseguenze delle scelte umane. Oggi invece la crisi climatica ha un volto concreto: è quello dei ghiacciai del Monte Bianco che arretrano, delle stagioni che cambiano, delle economie alpine costrette a reinventarsi.

La Valle d’Aosta conosce bene questo rischio. Vive di montagna, di neve, di turismo, di acqua. Difendere l’ambiente alpino non significa aderire a uno slogan ideologico, ma proteggere il futuro stesso della comunità valdostana. Perché senza ghiacciai non cambia soltanto il panorama: cambia l’identità di un territorio.

E forse proprio per questo l’invito lanciato da Courmayeur assume un valore che va oltre la semplice raccolta storica. Diventa un gesto collettivo di consapevolezza. Recuperare vecchie immagini dello sci estivo significa anche prendere atto di ciò che abbiamo perso — e di ciò che rischiamo ancora di perdere.

Chi conserva fotografie, filmati o cartoline legate allo sci estivo a Punta Helbronner può contribuire all’archivio condividendo il materiale tramite WeTransfer o servizi analoghi all’indirizzo e-mail alessia.seguin@montebianco.com.

Perché a volte la memoria non serve solo a ricordare il passato. Serve soprattutto a capire quanto fragile sia il futuro.