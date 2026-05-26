Plus de 1.900 enfants et enseignants à Saint-Vincent pour célébrer le 64e Concours Cerlogne

La Vallée d’Aoste s’apprête une nouvelle fois à mettre à l’honneur son patrimoine linguistique et culturel à l’occasion du 64e Concours Cerlogne, dont la grande fête finale se déroulera à Saint-Vincent les 4 et 5 juin prochains. Organisée par l’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires, à travers la structure BREL, en collaboration avec le Centre d’études francoprovençales René Willien et la Commune de Saint-Vincent, cette manifestation représente depuis plus de soixante ans un rendez-vous incontournable pour la défense et la valorisation du francoprovençal.
Créé en 1963 par René Willien, le concours poursuit aujourd’hui encore la mission qui avait inspiré son fondateur : transmettre aux nouvelles générations la richesse du patois valdôtain et renforcer le lien profond entre langue, territoire et identité.
Cette année, la participation atteint des chiffres particulièrement importants : 1.900 participants au total, dont 1.677 élèves et 223 enseignants. Tous ont travaillé durant l’année scolaire autour du thème « Dzoyé avoué… Jouer avec… », accompagnés par les animateurs du BREL et par leurs professeurs.
L’événement dépasse d’ailleurs les frontières régionales. Afin de rappeler que l’aire francoprovençale s’étend également au-delà de la Vallée d’Aoste, une délégation du Piémont sera présente avec plusieurs classes provenant de Chiomonte et de Meana di Susa, dans le Val de Suse.
Erik Lavevaz
« Le Concours Cerlogne témoigne de la vitalité du francoprovençal au sein de notre communauté. À travers le regard et les mots des enfants, il est encore plus évident que le plurilinguisme représente une immense valeur pour notre enrichissement culturel », souligne l’assesseur Erik Lavevaz.
Et l’élu régional insiste également sur le rôle éducatif du patois : « Une langue si étroitement liée à un territoire constitue un outil précieux pour mieux en découvrir l’identité, l’histoire et les traditions. Notre “patois” n’est pas seulement une langue parlée à la maison, il peut aussi être un instrument didactique intéressant ».
Dans ses déclarations, Erik Lavevaz a tenu à remercier tout particulièrement les enseignants impliqués dans le projet : « Voilà pourquoi nous tenons à remercier les quelque 200 enseignants qui ont travaillé avec passion sur ce projet et qui, une fois encore, ont accepté l’invitation à participer à cette fête des langues valdôtaines ».
Pendant deux journées, le centre de Saint-Vincent se transformera ainsi en un véritable village des langues et des traditions valdôtaines. Ateliers, spectacles, jeux populaires, visites guidées, chants et danses rythmeront le programme destiné aux enfants.
Le moment central des festivités aura lieu dans la salle Grand-Paradis du Centre de congrès du Grand Hôtel Billia, où seront organisées les allocutions officielles, la remise des prix « Ami de Cerlogne » et le spectacle préparé par les élèves des écoles de Saint-Vincent.
Une place importante sera également réservée à la mémoire historique du concours grâce à l’exposition photographique « Tutèn in dérì », aménagée dans la galerie d’art de la rue Émile Chanoux. L’exposition proposera notamment un voyage dans le temps avec des clichés en noir et blanc de l’édition de 1968 et des photographies couleur rappelant celle de 2002, les deux précédentes éditions organisées à Saint-Vincent.
Photos d’archives
Les écoles participantes
Écoles de l’enfance
Écoles élémentaires
Écoles moyennes
École secondaire du 2e degré
Aoste Gianni Rodari
Arnad
Brusson
Châtillon Institut professionnel Don Bosco
Aoste Excenex
Arvier
Gignod Variney
Aoste Porossan
Ayas
Gressoney-Saint-Jean
Aoste Mons. Jourdain
Aymavilles
Pont-Saint-Martin
Aoste Quartier Cogne
Brusson
Saint-Vincent
Brusson
Challand-Saint-Anselme
Verrès
Chambave
Challand-Saint-Victor
Châtillon Chaméran
Châtillon chef-lieu
Châtillon La Sounère
Châtillon La Sounère
Châtillon J.L. Rigollet
Cogne
Donnas
Courmayeur
Étroubles
Donnas Vert
Gignod
Doues
Gressan chef-lieu
Gignod Variney
Gressoney-La-Trinité
Montjovet
Gressoney-Saint-Jean
Oyace
Hône
Pontey
La Salle Derby
Saint-Christophe Pallein
Morgex
Saint-Nicolas
Oyace
Saint-Vincent chef-lieu
Pontey
Saint-Vincent Moron
Saint-Nicolas
Valgrisenche
Saint-Vincent Moron
Valpelline
Saint-Vincent Crétier-Joris
Valgrisenche
Valpelline
Valtournenche Breuil
Verrès
Participation du Piémont
Piémont
Chiomonte (Turin)
Meana di Susa (Turin)
Programme des journées
Jeudi 4 juin
Horaire
Activité
À partir de 9 h 30
Accueil des classes avenue du Piémont
10 h et 13 h 45
Allocution des autorités
10 h et 13 h 45
Remise des prix « Ami de Cerlogne »
10 h et 13 h 45
Spectacle des élèves de Saint-Vincent
10 h 15 – 16 h
Animations et ateliers dans le centre-ville
12 h 15 – 13 h 45
Pique-nique
16 h
Départ des classes
Vendredi 5 juin
Horaire
Activité
À partir de 9 h
Accueil des classes avenue du Piémont
9 h 30 et 11 h 15
Allocution des autorités
9 h 30 et 11 h 15
Remise des prix « Ami de Cerlogne »
9 h 30 et 11 h 15
Spectacle des élèves de Saint-Vincent
10 h 15 – 16 h
Animations et ateliers dans le centre-ville
12 h 15 – 14 h
Pique-nique
16 h
Départ des classes
Expositions et animations
Expositions
Lieu
Contenu
Galerie d’art – 41 rue Émile Chanoux
Travaux du Concours Cerlogne
Galerie d’art – 41 rue Émile Chanoux
« Tutèn in dérì »
Ancienne maison communale – 45 rue Émile Chanoux
« Artigianato a Concorso – 30 anni di manifestazioni di artigianato a Saint-Vincent »
Animations proposées
- Totsa é tutta comèn i louitte
- Lo kamishibai d’Aràn
- Conte dé l’éve
- La majì dé l’éve dé Sen-Vinsèn
- Te vout démoré avò me?
- … é Djojetta, a catsòn…
- Tsantèn é dansèn avò lo barba Fransoué
- Mo é lettre dé l’abbé Cerlogne
- Lé piante no prèdzon … in patoué!
- L’aragnà dé Aràn
Activités
- Dansì avò lo groupe No sein de Sein Vinsein
- Démonstration de jeux populaires
- Démonstration de jeu de boules et de pétanque
- Visite guidée « Fijèn lo tor dé Sen-Vinsèn »
Les enseignants récompensés « Ami de Cerlogne »
Enseignant
Nombre d’éditions
Colliard Monica
10 éditions
Esposito Sommese Roberta
10 éditions
Farcoz Gabriella
10 éditions
Jacquemet Enrica
10 éditions
Machet Chiara
10 éditions
Piok Elisabeth
10 éditions
Darbaz Bruna
20 éditions
Gorrex Manuela
20 éditions
Ruggeri Rita
30 éditions
Au-delà des chiffres et des animations, le Concours Cerlogne demeure surtout un symbole fort de la capacité de la Vallée d’Aoste à défendre sa diversité linguistique et culturelle. Dans une époque où les langues minoritaires peinent souvent à survivre, voir près de deux mille enfants chanter, jouer et apprendre en patois représente bien plus qu’une simple fête scolaire : c’est l’image concrète d’une identité qui refuse de disparaître.