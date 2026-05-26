Plus de 1.900 enfants et enseignants à Saint-Vincent pour célébrer le 64e Concours Cerlogne

La Vallée d’Aoste s’apprête une nouvelle fois à mettre à l’honneur son patrimoine linguistique et culturel à l’occasion du 64e Concours Cerlogne, dont la grande fête finale se déroulera à Saint-Vincent les 4 et 5 juin prochains. Organisée par l’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires, à travers la structure BREL, en collaboration avec le Centre d’études francoprovençales René Willien et la Commune de Saint-Vincent, cette manifestation représente depuis plus de soixante ans un rendez-vous incontournable pour la défense et la valorisation du francoprovençal.

Créé en 1963 par René Willien, le concours poursuit aujourd’hui encore la mission qui avait inspiré son fondateur : transmettre aux nouvelles générations la richesse du patois valdôtain et renforcer le lien profond entre langue, territoire et identité.

Cette année, la participation atteint des chiffres particulièrement importants : 1.900 participants au total, dont 1.677 élèves et 223 enseignants. Tous ont travaillé durant l’année scolaire autour du thème « Dzoyé avoué… Jouer avec… », accompagnés par les animateurs du BREL et par leurs professeurs.

L’événement dépasse d’ailleurs les frontières régionales. Afin de rappeler que l’aire francoprovençale s’étend également au-delà de la Vallée d’Aoste, une délégation du Piémont sera présente avec plusieurs classes provenant de Chiomonte et de Meana di Susa, dans le Val de Suse.

Erik Lavevaz

« Le Concours Cerlogne témoigne de la vitalité du francoprovençal au sein de notre communauté. À travers le regard et les mots des enfants, il est encore plus évident que le plurilinguisme représente une immense valeur pour notre enrichissement culturel », souligne l’assesseur Erik Lavevaz.

Et l’élu régional insiste également sur le rôle éducatif du patois : « Une langue si étroitement liée à un territoire constitue un outil précieux pour mieux en découvrir l’identité, l’histoire et les traditions. Notre “patois” n’est pas seulement une langue parlée à la maison, il peut aussi être un instrument didactique intéressant ».

Dans ses déclarations, Erik Lavevaz a tenu à remercier tout particulièrement les enseignants impliqués dans le projet : « Voilà pourquoi nous tenons à remercier les quelque 200 enseignants qui ont travaillé avec passion sur ce projet et qui, une fois encore, ont accepté l’invitation à participer à cette fête des langues valdôtaines ».

Pendant deux journées, le centre de Saint-Vincent se transformera ainsi en un véritable village des langues et des traditions valdôtaines. Ateliers, spectacles, jeux populaires, visites guidées, chants et danses rythmeront le programme destiné aux enfants.

Le moment central des festivités aura lieu dans la salle Grand-Paradis du Centre de congrès du Grand Hôtel Billia, où seront organisées les allocutions officielles, la remise des prix « Ami de Cerlogne » et le spectacle préparé par les élèves des écoles de Saint-Vincent.

Une place importante sera également réservée à la mémoire historique du concours grâce à l’exposition photographique « Tutèn in dérì », aménagée dans la galerie d’art de la rue Émile Chanoux. L’exposition proposera notamment un voyage dans le temps avec des clichés en noir et blanc de l’édition de 1968 et des photographies couleur rappelant celle de 2002, les deux précédentes éditions organisées à Saint-Vincent.

Photos d’archives

Les écoles participantes

Écoles de l’enfance Écoles élémentaires Écoles moyennes École secondaire du 2e degré Aoste Gianni Rodari Arnad Brusson Châtillon Institut professionnel Don Bosco Aoste Excenex Arvier Gignod Variney Aoste Porossan Ayas Gressoney-Saint-Jean Aoste Mons. Jourdain Aymavilles Pont-Saint-Martin Aoste Quartier Cogne Brusson Saint-Vincent Brusson Challand-Saint-Anselme Verrès Chambave Challand-Saint-Victor Châtillon Chaméran Châtillon chef-lieu Châtillon La Sounère Châtillon La Sounère Châtillon J.L. Rigollet Cogne Donnas Courmayeur Étroubles Donnas Vert Gignod Doues Gressan chef-lieu Gignod Variney Gressoney-La-Trinité Montjovet Gressoney-Saint-Jean Oyace Hône Pontey La Salle Derby Saint-Christophe Pallein Morgex Saint-Nicolas Oyace Saint-Vincent chef-lieu Pontey Saint-Vincent Moron Saint-Nicolas Valgrisenche Saint-Vincent Moron Valpelline Saint-Vincent Crétier-Joris Valgrisenche Valpelline Valtournenche Breuil Verrès

Participation du Piémont

Piémont Chiomonte (Turin) Meana di Susa (Turin)

Programme des journées

Jeudi 4 juin

Horaire Activité À partir de 9 h 30 Accueil des classes avenue du Piémont 10 h et 13 h 45 Allocution des autorités 10 h et 13 h 45 Remise des prix « Ami de Cerlogne » 10 h et 13 h 45 Spectacle des élèves de Saint-Vincent 10 h 15 – 16 h Animations et ateliers dans le centre-ville 12 h 15 – 13 h 45 Pique-nique 16 h Départ des classes

Vendredi 5 juin

Horaire Activité À partir de 9 h Accueil des classes avenue du Piémont 9 h 30 et 11 h 15 Allocution des autorités 9 h 30 et 11 h 15 Remise des prix « Ami de Cerlogne » 9 h 30 et 11 h 15 Spectacle des élèves de Saint-Vincent 10 h 15 – 16 h Animations et ateliers dans le centre-ville 12 h 15 – 14 h Pique-nique 16 h Départ des classes

Expositions et animations

Expositions

Lieu Contenu Galerie d’art – 41 rue Émile Chanoux Travaux du Concours Cerlogne Galerie d’art – 41 rue Émile Chanoux « Tutèn in dérì » Ancienne maison communale – 45 rue Émile Chanoux « Artigianato a Concorso – 30 anni di manifestazioni di artigianato a Saint-Vincent »

Animations proposées

Totsa é tutta comèn i louitte

Lo kamishibai d’Aràn

Conte dé l’éve

La majì dé l’éve dé Sen-Vinsèn

Te vout démoré avò me?

… é Djojetta, a catsòn…

Tsantèn é dansèn avò lo barba Fransoué

Mo é lettre dé l’abbé Cerlogne

Lé piante no prèdzon … in patoué!

L’aragnà dé Aràn

Activités

Dansì avò lo groupe No sein de Sein Vinsein

Démonstration de jeux populaires

Démonstration de jeu de boules et de pétanque

Visite guidée « Fijèn lo tor dé Sen-Vinsèn »

Les enseignants récompensés « Ami de Cerlogne »

Enseignant Nombre d’éditions Colliard Monica 10 éditions Esposito Sommese Roberta 10 éditions Farcoz Gabriella 10 éditions Jacquemet Enrica 10 éditions Machet Chiara 10 éditions Piok Elisabeth 10 éditions Darbaz Bruna 20 éditions Gorrex Manuela 20 éditions Ruggeri Rita 30 éditions

Au-delà des chiffres et des animations, le Concours Cerlogne demeure surtout un symbole fort de la capacité de la Vallée d’Aoste à défendre sa diversité linguistique et culturelle. Dans une époque où les langues minoritaires peinent souvent à survivre, voir près de deux mille enfants chanter, jouer et apprendre en patois représente bien plus qu’une simple fête scolaire : c’est l’image concrète d’une identité qui refuse de disparaître.