 / CULTURA

CULTURA | 26 maggio 2026, 20:38

Plus de 1.900 enfants et enseignants à Saint-Vincent pour célébrer le 64e Concours Cerlogne

Deux journées de fête, de patois et d’identité valdôtaine les 4 et 5 juin au cœur de Saint-Vincent : plus de 1.900 participants, des écoles de toute la Vallée d’Aoste et même une délégation du Piémont participeront à la grande clôture du Concours scolaire Abbé Jean-Baptiste Cerlogne, symbole vivant de la culture francoprovençale

Photos d’archives

Photos d’archives

La Vallée d’Aoste s’apprête une nouvelle fois à mettre à l’honneur son patrimoine linguistique et culturel à l’occasion du 64e Concours Cerlogne, dont la grande fête finale se déroulera à Saint-Vincent les 4 et 5 juin prochains. Organisée par l’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires, à travers la structure BREL, en collaboration avec le Centre d’études francoprovençales René Willien et la Commune de Saint-Vincent, cette manifestation représente depuis plus de soixante ans un rendez-vous incontournable pour la défense et la valorisation du francoprovençal.

Créé en 1963 par René Willien, le concours poursuit aujourd’hui encore la mission qui avait inspiré son fondateur : transmettre aux nouvelles générations la richesse du patois valdôtain et renforcer le lien profond entre langue, territoire et identité.

Cette année, la participation atteint des chiffres particulièrement importants : 1.900 participants au total, dont 1.677 élèves et 223 enseignants. Tous ont travaillé durant l’année scolaire autour du thème « Dzoyé avoué… Jouer avec… », accompagnés par les animateurs du BREL et par leurs professeurs.

L’événement dépasse d’ailleurs les frontières régionales. Afin de rappeler que l’aire francoprovençale s’étend également au-delà de la Vallée d’Aoste, une délégation du Piémont sera présente avec plusieurs classes provenant de Chiomonte et de Meana di Susa, dans le Val de Suse.

Erik Lavevaz

« Le Concours Cerlogne témoigne de la vitalité du francoprovençal au sein de notre communauté. À travers le regard et les mots des enfants, il est encore plus évident que le plurilinguisme représente une immense valeur pour notre enrichissement culturel », souligne l’assesseur Erik Lavevaz.

Et l’élu régional insiste également sur le rôle éducatif du patois : « Une langue si étroitement liée à un territoire constitue un outil précieux pour mieux en découvrir l’identité, l’histoire et les traditions. Notre “patois” n’est pas seulement une langue parlée à la maison, il peut aussi être un instrument didactique intéressant ».

Dans ses déclarations, Erik Lavevaz a tenu à remercier tout particulièrement les enseignants impliqués dans le projet : « Voilà pourquoi nous tenons à remercier les quelque 200 enseignants qui ont travaillé avec passion sur ce projet et qui, une fois encore, ont accepté l’invitation à participer à cette fête des langues valdôtaines ».

Pendant deux journées, le centre de Saint-Vincent se transformera ainsi en un véritable village des langues et des traditions valdôtaines. Ateliers, spectacles, jeux populaires, visites guidées, chants et danses rythmeront le programme destiné aux enfants.

Le moment central des festivités aura lieu dans la salle Grand-Paradis du Centre de congrès du Grand Hôtel Billia, où seront organisées les allocutions officielles, la remise des prix « Ami de Cerlogne » et le spectacle préparé par les élèves des écoles de Saint-Vincent.

Une place importante sera également réservée à la mémoire historique du concours grâce à l’exposition photographique « Tutèn in dérì », aménagée dans la galerie d’art de la rue Émile Chanoux. L’exposition proposera notamment un voyage dans le temps avec des clichés en noir et blanc de l’édition de 1968 et des photographies couleur rappelant celle de 2002, les deux précédentes éditions organisées à Saint-Vincent.

Photos d’archives

Les écoles participantes

Écoles de l’enfance

Écoles élémentaires

Écoles moyennes

École secondaire du 2e degré

Aoste Gianni Rodari

Arnad

Brusson

Châtillon Institut professionnel Don Bosco

Aoste Excenex

Arvier

Gignod Variney

 

Aoste Porossan

Ayas

Gressoney-Saint-Jean

 

Aoste Mons. Jourdain

Aymavilles

Pont-Saint-Martin

 

Aoste Quartier Cogne

Brusson

Saint-Vincent

 

Brusson

Challand-Saint-Anselme

Verrès

 

Chambave

Challand-Saint-Victor

 

 

Châtillon Chaméran

Châtillon chef-lieu

 

 

Châtillon La Sounère

Châtillon La Sounère

 

 

Châtillon J.L. Rigollet

Cogne

 

 

Donnas

Courmayeur

 

 

Étroubles

Donnas Vert

 

 

Gignod

Doues

 

 

Gressan chef-lieu

Gignod Variney

 

 

Gressoney-La-Trinité

Montjovet

 

 

Gressoney-Saint-Jean

Oyace

 

 

Hône

Pontey

 

 

La Salle Derby

Saint-Christophe Pallein

 

 

Morgex

Saint-Nicolas

 

 

Oyace

Saint-Vincent chef-lieu

 

 

Pontey

Saint-Vincent Moron

 

 

Saint-Nicolas

Valgrisenche

 

 

Saint-Vincent Moron

Valpelline

 

 

Saint-Vincent Crétier-Joris

 

 

 

Valgrisenche

 

 

 

Valpelline

 

 

 

Valtournenche Breuil

 

 

 

Verrès

 

 

 

Participation du Piémont

Piémont

Chiomonte (Turin)

Meana di Susa (Turin)

Programme des journées

Jeudi 4 juin

Horaire

Activité

À partir de 9 h 30

Accueil des classes avenue du Piémont

10 h et 13 h 45

Allocution des autorités

10 h et 13 h 45

Remise des prix « Ami de Cerlogne »

10 h et 13 h 45

Spectacle des élèves de Saint-Vincent

10 h 15 – 16 h

Animations et ateliers dans le centre-ville

12 h 15 – 13 h 45

Pique-nique

16 h

Départ des classes

Vendredi 5 juin

Horaire

Activité

À partir de 9 h

Accueil des classes avenue du Piémont

9 h 30 et 11 h 15

Allocution des autorités

9 h 30 et 11 h 15

Remise des prix « Ami de Cerlogne »

9 h 30 et 11 h 15

Spectacle des élèves de Saint-Vincent

10 h 15 – 16 h

Animations et ateliers dans le centre-ville

12 h 15 – 14 h

Pique-nique

16 h

Départ des classes

Expositions et animations

Expositions

Lieu

Contenu

Galerie d’art – 41 rue Émile Chanoux

Travaux du Concours Cerlogne

Galerie d’art – 41 rue Émile Chanoux

« Tutèn in dérì »

Ancienne maison communale – 45 rue Émile Chanoux

« Artigianato a Concorso – 30 anni di manifestazioni di artigianato a Saint-Vincent »

Animations proposées

  • Totsa é tutta comèn i louitte
  • Lo kamishibai d’Aràn
  • Conte dé l’éve
  • La majì dé l’éve dé Sen-Vinsèn
  • Te vout démoré avò me?
  • … é Djojetta, a catsòn…
  • Tsantèn é dansèn avò lo barba Fransoué
  • Mo é lettre dé l’abbé Cerlogne
  • Lé piante no prèdzon … in patoué!
  • L’aragnà dé Aràn

Activités

  • Dansì avò lo groupe No sein de Sein Vinsein
  • Démonstration de jeux populaires
  • Démonstration de jeu de boules et de pétanque
  • Visite guidée « Fijèn lo tor dé Sen-Vinsèn »

Les enseignants récompensés « Ami de Cerlogne »

Enseignant

Nombre d’éditions

Colliard Monica

10 éditions

Esposito Sommese Roberta

10 éditions

Farcoz Gabriella

10 éditions

Jacquemet Enrica

10 éditions

Machet Chiara

10 éditions

Piok Elisabeth

10 éditions

Darbaz Bruna

20 éditions

Gorrex Manuela

20 éditions

Ruggeri Rita

30 éditions

Au-delà des chiffres et des animations, le Concours Cerlogne demeure surtout un symbole fort de la capacité de la Vallée d’Aoste à défendre sa diversité linguistique et culturelle. Dans une époque où les langues minoritaires peinent souvent à survivre, voir près de deux mille enfants chanter, jouer et apprendre en patois représente bien plus qu’une simple fête scolaire : c’est l’image concrète d’une identité qui refuse de disparaître.

je.fe.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore