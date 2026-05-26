Archeologia e musica: Luca "Vicio" Vicini firma la nuova sonorizzazione del MegaMuseo di Aosta

Un ponte invisibile tra le pietre millenarie dell'età del Rame e la musica contemporanea. È questo l'ambizioso obiettivo del progetto promosso dall'Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, che verrà svelato al pubblico giovedì 28 maggio alle ore 17:00 presso il MegaMuseo di Aosta. Lo spazio espositivo che custodisce le 40 celebri stele antropomorfe si arricchirà infatti di una colonna sonora d'autore d'eccezione, firmata da Luca "Vicio" Vicini, storico componente e bassista dei Subsonica.



HSU è una composizione articolata in otto brani che affonda le radici nel simbolismo geomantico del Ba Gua: gli otto trigrammi che nella

tradizione cinese rappresentano le forze fondamentali della natura e il loro eterno equilibrio.



Come le stele, presenze statiche eppure evocative di un passato millenario, anche la musica di HSU si muove tra poli opposti: immobilità e flusso, silenzio e suono, materia e invisibile. Il suono diventa così una soglia che avvolge e orienta, ma lascia intatto lo spazio dell'esperienza personale.



Ogni visitatore può proiettare i propri ricordi, le proprie associazioni, il proprio vissuto, rendendo l'incontro con le opere unico e irripetibile.



La presentazione sarà inoltre accompagnata da una dimostrazione di Bagua Zhang, “lo stile divino” del Kung Fu, noto soprattutto per la

sua famosa camminata circolare (Zou Zhang) e basato sui principi dell’armonizzazione ai continui mutamenti dell’universo.

L’ingresso è gratuito.



Info:

https://valledaostaheritage.com/events/presentazione-nuova-sonorizzazione-megamuseo/



