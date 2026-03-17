Saison Culturelle 2025/2026: il gran finale del cinema lo decidi tu

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che, nell’ambito della Saison Culturelle 2025/2026, l’ultima settimana della sezione Cinéma sarà programmata direttamente dal pubblico che potrà scegliere i due film che verranno proiettati il 5 e il 6 maggio 2026.



Si voterà al Cinéma Théâtre de la Ville nelle giornate di proiezione dal 17 marzo all’8 aprile e il pubblico potrà esprimere direttamente in sala due preferenze, scegliendo tra quattro titoli di grande rilievo del panorama cinematografico internazionale, selezionati per qualità

artistica e originalità di sguardo. I titoli sono:



Sentimental value



Regia: Joachim Tier. Sceneggiatura: Joachim Trier, Eskil Vogt. Interpreti: Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning. NORVEGIA, FRANCIA, GERMANIA, DANIMARCA, SVEZIA, REGNO UNITO, 2025, 133 min.



Un racconto intimo e stratificato sui legami familiari, in cui passato e presente si intrecciano attraverso il ritorno di un padre nella vita delle sue figlie. Joachim Trier firma un film delicato e potente sul peso dei ricordi e sul valore emotivo delle immagini e delle relazioni.



Il filo del ricatto



Regia: Gus Van Sant. Sceneggiatura: Austin Kolodney. Interpreti: Bill Skarsgard, Darce Montgomery, Colman Domingo, Al Pacino. USA, 2025, 106 min.



Un thriller psicologico teso e raffinato in cui una rete di segreti e manipolazioni mette alla prova la coscienza dei protagonisti. Gus Van Sant costruisce una storia inquieta e magnetica, dove verità e menzogna si confondono fino alle conseguenze più imprevedibili.



L’agente segreto



Regia e Sceneggiatura: Kleber Mendonça Filho. Interpreti: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone. BRASILE, FRANCIA, PAESI BASSI, GERMANIA, 2025 158 min.



Tra tensione politica e racconto personale, il film segue un misterioso agente immerso nelle contraddizioni di un Brasile attraversato da potere, memoria e conflitti sociali. Mendonça Filho intreccia suspense e riflessione civile in un’opera intensa e visivamente ipnotica.



Nouvelle Vague



Regia: Richard Linklater. Sceneggiatura: Holly Gent, Vincent Palmo con Michèle Halberstadt e Laetitia Masson. Interpreti: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin. FRANCIA, USA, 2025, 106 min.



Un omaggio brillante e appassionato alla rivoluzione cinematografica degli anni Sessanta. Richard Linklater ripercorre lo spirito libero e creativo della Nouvelle Vague, celebrando il momento in cui il cinema ha reinventato se stesso e il suo linguaggio.



I due film più votati saranno proiettati in occasione dell’ultima settimana di programmazione della Saison Culturelle Cinéma 2025/2026, a

chiusura di un percorso dedicato al grande cinema internazionale e al dialogo con il pubblico.



Biglietteria

I biglietti (intero € 5,00/ridotto € 4,00) sono acquistabili singolarmente il giorno dell’evento a partire dalle ore 15:00 presso il botteghino del Cinéma De La Ville di Aosta.



Per informazioni:



Sito internet: www.saisonculturellevda.it [1]



e-mail: saison@regione.vda.it



La Saison Culturelle 2025/2026 è realizzata dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie della Regione autonoma Valle

d’Aosta con il sostegno della Fondazione CRT.