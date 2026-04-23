L'Iran oltre i pregiudizi: Farian Sabahi ospite a Pont-Saint-Martin

Comprendere l’Iran significa immergersi in un labirinto di contraddizioni, dove millenarie radici indoeuropee si intrecciano con la modernità più complessa. Per esplorare questo "paese sfuggente", l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca "Mons. G. Capra" invitano il pubblico alla rassegna “Quattro chiacchiere in Biblioteca su...”, che vedrà come ospite d’eccezione la professoressa e giornalista Farian Sabahi.

L’appuntamento è fissato per martedì 28 aprile 2026, alle ore 21.00, presso la sede di Villa Michetti.

Un ritratto multidisciplinare

Lontano dalle semplificazioni dei media tradizionali, l'incontro mira a decifrare l'identità iraniana attraverso molteplici "fili": dall'economia del petrolio alla religione sciita, dall'evoluzione della cultura alla cruciale questione femminile. Farian Sabahi guiderà i presenti in un percorso che attraversa i momenti chiave della storia recente: dalle rivolte ottocentesche del tabacco alla rivoluzione di Khomeini, fino ai delicati equilibri nucleari e alle tensioni geopolitiche più attuali.

L'ospite: una voce autorevole

Farian Sabahi, italiana di origini iraniane, è una delle studiose più influenti del settore. Docente presso l’Università dell’Insubria e firma storica di testate come Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera e La Stampa, vanta una formazione internazionale tra la Bocconi di Milano e la SOAS di Londra. Autrice di volumi fondamentali come "Storia dell'Iran" e "Noi donne di Teheran", la professoressa Sabahi è nota per la sua capacità di coniugare rigore accademico e divulgazione appassionata.

Dettagli dell'evento

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea, rappresenta un'occasione rara per la comunità locale di confrontarsi con una realtà geograficamente lontana ma strategicamente centrale per gli orizzonti incerti del nostro futuro.