Premio Letterario Valle d’Aosta: a Linda Laura Sabbadini la menzione speciale per la saggistica

Entra nel vivo la seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta. L’Assessorato regionale alla Cultura ha annunciato l’assegnazione della menzione speciale per la saggistica dedicata al tema del "confine": il riconoscimento va a Linda Laura Sabbadini per l'opera Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia (Marsilio).

La commissione, guidata dallo scrittore Paolo Giordano e composta da Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci, ha scelto di premiare un testo capace di rendere la statistica un racconto vivo e appassionante.



La menzione intende valorizzare opere di saggistica capaci di affrontare il tema del confine nelle sue diverse dimensioni – culturale, sociale, geografica e simbolica – offrendo strumenti di Interpretazione della realtà contemporanea.



“La Giuria del Premio Letterario Valle d'Aosta è lieta di premiare il saggio di Laura Sabbadini "Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia – dichiara il Presidente di Giuria Paolo Giordano. Non è facile rendere appassionante la misurazione. Non è facile scrivere di dati e percentuali, anche se sappiamo che proprio lì, nei dati e nelle percentuali, esiste un accesso privilegiato alla comprensione del mondo. Laura Sabbadini riesce nell'impresa difficilissima di rendere i numeri appassionanti. Nel suo saggio, combina la scienza statistica con la descrizione culturale del nostro paese, la storia di un'istituzione cardine come l'Istat con quella di un apprendistato personale; l'evoluzione della società e il femminismo, la "passione statistica" e la "passione democratica". Ciò che ci trasmette è così rilevante e vivo per lei, che la sua energia si trasmette fino a noi lettori, consegnandoci un ritratto nuovo dell'Italia. Questo libro unico, intrinsecamente politico senza il bisogno di gridare slogan, offrirà innumerevoli spunti - ne siamo certi - per una conversazione profonda e avvincente con il pubblico della Valle d'Aosta.”



Le giornate conclusive della seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta si terranno tra il 9 e il 12 aprile 2026, in un programma di incontri e iniziative che coinvolgerà autrici, autori e lettori, confermando il Premio come uno spazio di dialogo tra letteratura, società e territorio.



Per ulteriori informazioni e dettagli sulla partecipazione, si prega di contattare la segreteria del Premio all’indirizzo email:

premioletterario@regione.vda.it.



Per informazioni:

Segreteria organizzativa del Premio letterario Valle d’Aosta Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie – Struttura

Attività culturali 1, Place Pierre-Léonard Roncas – 11100 Aosta Tel. 0165 274385

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