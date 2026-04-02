Cinéforum à la Bibliothèque régionale : l’incomunicabilité à l’affiche

L’Assessorat de l’Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires de la Région autonome Vallée d’Aoste informe que la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste, en collaboration avec _AIACE Valle d’Aosta_, propose, le samedi 11 avril, à 16 heures, le dernier rendez-vous de la quatrième édition du festival BiblioRencontres – Cinéforum, consacré cette année au thème de l’incommunicabilité. À cette occasion sera projeté le film Le mal n’existe pas du réalisateur japonais Ryūsuke Hamaguchi (Japon, 2023 – 102 min.), dans sa version originale en japonais avec des sous-titres en italien.



Le mal n’existe pas_ _: Le calme d’un petit village dans les montagnes est ébranlé par le projet de construction d’un camping de luxe, qui menace d’altérer l’équilibre naturel et social de la communauté. À travers les yeux de Takumi, un homme simple lié à la forêt et à sa fille, le film illustre la relation fragile entre l’homme et l’environnement, entre les intérêts économiques et la vie quotidienne. Avec son rythme contemplatif, Hamaguchi transforme un conflit local en une méditation universelle sur notre lien avec la nature et l’impossibilité de contrôler ses forces mystérieuses. Grâce à son regard essentiel mais profondément éthique, le réalisateur met en scène la fragilité des équilibres, l’échec de la médiation, la distance croissante entre ceux qui vivent avec la terre et ceux qui ne la considèrent que comme un arrière-plan à utiliser.



La projection, à accès libre dans la limite des places disponibles, sera précédée d’une présentation et suivie d’un débat conduit par Gianluca Gallizioli, pour partager ses impressions et ouvrir un échange direct entre la salle et l’écran. Cette année, le festival _BiblioRencontres – Cinéforum_ souhaite offrir un espace de réflexion et de dialogue à travers six œuvres provenant du monde entier ; il entend également valoriser la variété et la qualité du cinéma contemporain en proposant des œuvres qui encouragent les échanges et l’interaction avec le public. Durant l’initiative, chaque participant recevra un dépliant présentant la fiche du film, la liste des œuvres de Ryûsuke Hamaguchi figurant au catalogue de la vidéothèque et des suggestions de films, pour approfondir les thèmes proposés.



Renseignements : Bibliothèque régionale Bruno Salvadori – 2 rue de la Tour du lépreux, Aoste.



Tél. : 0165 274802 – Courriel : brao-cultura@regione.vda.it



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