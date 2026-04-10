Tra letture animate, educazione digitale e cultura: le iniziative primaverili delle biblioteche intercomunali di Fenis, Nus, Saint-Marcel

Si parte con uno spazio dedicato ai più piccoli: il 15 e il 22 aprile sono in programma letture animate curate dalla compagnia teatrale “Tan pé riye” di Saint-Marcel. Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno dalle 16.30 alle 17.30 e sono pensati per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Un’occasione preziosa per avvicinare i giovani lettori al mondo dei libri attraverso il linguaggio coinvolgente del teatro e della narrazione.

Accanto alla dimensione ludico-educativa, trova spazio anche la riflessione su temi contemporanei. Il 17 aprile, alle ore 18.00, presso la Maison Nouchy di Saint-Marcel, si terrà l’incontro “La libertà di cliccare: scelte, rischi e responsabilità personali”, promosso dal Corecom Valle d’Aosta in collaborazione con la biblioteca intercomunale. L’appuntamento, a ingresso libero, si propone come un momento di confronto aperto alla cittadinanza sull’uso consapevole dei media digitali.

Al centro dell’incontro, un gesto quotidiano tanto semplice quanto carico di conseguenze: il clic. Un’azione ormai automatica che può però incidere profondamente sulla realtà, contribuendo alla diffusione di informazioni, alla partecipazione sociale, ma anche alla circolazione di contenuti non verificati o dannosi. L’iniziativa invita a sviluppare maggiore consapevolezza e spirito critico, elementi indispensabili per orientarsi in un ambiente digitale sempre più complesso. Non si tratta di mettere sotto accusa la tecnologia, ma di imparare a utilizzarla in modo più responsabile, come cittadini informati e attenti.

Infine, uno sguardo rivolto alla grande cultura nazionale: il 18 maggio è prevista una gita al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno degli eventi editoriali più importanti in Italia. La partecipazione è inizialmente riservata, fino al 20 aprile, ai residenti dei comuni di Saint-Marcel, Nus e Fénis, mentre dal 21 aprile le iscrizioni saranno aperte a tutti, compatibilmente con i posti disponibili.

La quota di partecipazione è fissata in 40 euro e comprende il trasporto in bus granturismo, il biglietto di ingresso e l’assicurazione medica obbligatoria. Per iscriversi è necessario rivolgersi all’agenzia Gattinoni Travel Store di Aosta.

Un programma che dimostra come le biblioteche del territorio non siano soltanto luoghi di consultazione, ma veri e propri centri di aggregazione culturale, capaci di intrecciare educazione, intrattenimento e attualità, rispondendo alle esigenze di una comunità sempre più ampia e diversificata.