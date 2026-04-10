"Il Parco a colori": a Rhêmes e Cogne i bambini disegnano la natura con Fondation Grand Paradis

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, Abbonamento Musei torna con l’appuntamento primaverile "Disegniamo l’arte", l’iniziativa

pensata per avvicinare bambine e bambini al mondo dei musei e guidare, attraverso il disegno dal vivo e “in sala”, all’osservazione e

alla scoperta di collezioni, esposizioni e spazi architettonici e paesaggi naturali.



Fondation Grand Paradis, da sempre attenta allo sviluppo di proposte educative innovative e immersive, aderisce all’iniziativa con due

laboratori di illustrazione naturalistica dal titolo "Il Parco a colori", condotti dall’illustratrice Carolina Grosa [4]:



* Sabato 18 aprile, dalle ore 15:00 alle 17:00, presso il Centro Visitatori del Parco di Rhêmes-Notre-Dame

* Domenica 19 aprile, dalle ore 15:00 alle 17:00, presso il Centro Visitatori del Parco di Cogne



I laboratori saranno dedicati al Parco Nazionale Gran Paradiso, alla sua straordinaria biodiversità di fauna e flora e alle esposizioni dei

Centri Visitatori. Le attività alterneranno momenti di presentazione, visite all’aperto e lezioni di disegno per imparare a rappresentare

gli animali partendo dalle forme base. Carolina Grosa guiderà inoltre le e i partecipanti nella realizzazione di un elaborato creativo

ispirato ad un celebre gioco inventato dai surrealisti: un’attività collettiva in cui più persone contribuiscono a un disegno senza vedere

le parti precedenti, dando vita a un risultato finale sorprendente e spesso bizzarro. Ciascuno creerà così un piccolo libro illustrato.



Le giovani e i giovani illustratori, insieme alle loro famiglie, avranno inoltre l’opportunità di conoscere più da vicino le

attività di Fondation Grand Paradis e di scoprire in anteprima la 29ma edizione del Gran Paradiso Film Festival dedicato al cinema

naturalistico, un altro modo per avvicinarsi alla natura e per raccontare e rappresentare gli animali. Le bambine e i bambini che

prenderanno parte ai laboratori potranno iscriversi prioritariamente alla Giuria Junior del Festival per la quale riceveranno, durante la

giornata inaugurale che si svolgerà a Cogne il 27 luglio, un simpatico premio simbolo della loro partecipazione attiva al Festival.



L’iniziativa _Disegniamo l’arte_ è gratuita ed è rivolta a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. I laboratori, su prenotazione obbligatoria, saranno attivati al raggiungimento di un minimo di 4 partecipanti, fino a un massimo di 20, per garantire la qualità dell’esperienza.



Per informazioni e dettagli:

Fondation Grand Paradis Tel. 0165-75301

info@grand-paradis.it – www.grand-paradis.it [5]