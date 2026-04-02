Borsa di studio “Silvia Deiana”, aperto il bando per la seconda edizione

Dopo la prima edizione, nel 2025, vinta dalla giovane studentessa valdostana Silvia Guichardaz, anche quest’anno verrà assegnata la borsa di studio intitolata alla memoria della Dottoressa Silvia Deiana. Destinata a uno studente o studentessa che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore in Valle d'Aosta e che sia iscritto al primo anno ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Italia o all’estero, avrà un valore di 3.000 euro.

L'iniziativa, promossa dalla famiglia e dagli amici della ragazza scomparsa all'età di 29 anni, nell'estate del 2021, vuole onorarne la memoria promuovendo la formazione accademica nel campo medico, attraverso il fondo “ Silvia Deiana, medico di famiglia ” istituito presso la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.

"Noi abbiamo perso una persona a noi molto cara – spiegano i genitori di Silvia, Ambrogio Deiana e Monica Coni - la società ha perso un Medico che avrebbe lavorato con grande coscienza e umanità. Con questo progetto vorremmo portare avanti il suo ricordo, convinti che sarebbe fiera e felice di aiutare qualcuno nel percorso che lei stessa hai affrontato con tanta fatica".

"L'assegnazione dello scorso anno ha emozionato tutti – ha spiegato il Presidente della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, Pietro Passerin d’Entrèves - se pensate che il premio è stato vinto da una giovane studentessa di medicina che porta lo stesso nome della persona a cui la borsa di studio è dedicata. Un passaggio di testimone "da Silvia a Silvia" per coltivare un ricordo che trasforma il dolore di un lutto in un'azione concreta, che può far germogliare speranze future. É questo il senso ultimo dei lasciti memoriali della Fondazione comunitaria".

Silvia Guichardaz vincitrice della peima edizione

Requisiti e Titoli Preferenziali

I candidati devono essere iscritti, nell’anno di presentazione della domanda, al primo anno di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia in un’Università pubblica o privata, in Italia o all’estero, e avere conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso una scuola della Valle d’Aosta. Costituiscono titoli preferenziali il diploma conseguito presso il liceo scientifico di Verrès (Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale) e, in seconda istanza, presso un altro indirizzo della stessa istituzione scolastica.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2026 tramite posta elettronica all’indirizzo fondazionevda@pec.it, utilizzando l’apposito modulo di autocertificazione disponibile nel bando . Alla domanda devono essere allegati la ricevuta di iscrizione al primo anno di Medicina e Chirurgia, un documento attestante il voto dell’esame di stato rilasciato dalla segreteria della scuola frequentata e la fotocopia del documento di identità.

Le domande saranno valutate da una commissione selezionata dai responsabili del Comitato di gestione del fondo “Silvia Deiana, medico di famiglia”. La graduatoria sarà determinata sulla base della votazione ottenuta all’esame di maturità. In caso di parità di voto, sarà richiesto l’attestato ISEE entro 20 giorni dalla chiusura delle candidature. La graduatoria ufficiale sarà pubblicata sul sito della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e comunicata all’assegnatario.

Erogazione della borsa di Studio

La borsa di studio sarà erogata in un’unica rata entro la fine del 2026. La borsa di studio sarà conferita durante una cerimonia pubblica alla quale l’assegnatario sarà invitato a partecipare. In caso di mancata assegnazione, l'importo resterà a disposizione del comitato di gestione. Per ulteriori informazioni e dettagli sul bando, si invita a visitare il sito ufficiale della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta.

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