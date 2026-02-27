Clima ed Etica: Fondation Grand Paradis e la Scuola Sant’Anna di Pisa insieme per ECLIRE 2026

Il racconto delle Terre Alte come "sentinelle del cambiamento" approda alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Nell’ambito della VI edizione della Seasonal School ECLIRE, dedicata all'etica dei cambiamenti climatici, la Fondation Grand Paradis ha portato la propria esperienza in un dialogo tra ricerca accademica e narrazione cinematografica.

Il Gran Paradiso "sentinella" del riscaldamento globale

Durante l'incontro, condotto dal professor Alberto Pirni, la direttrice della Fondation e del Gran Paradiso Film Festival, Luisa Vuillermoz, ha evidenziato dati allarmanti: le Alpi, al pari delle regioni artiche, si stanno riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale.

Nel suo intervento, Luisa Vuillermoz ha portato l’esperienza del territorio alpino del Gran Paradiso come “sentinella del cambiamento”: le Alpi, come le regioni artiche, si stanno riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale. Il ritiro dei ghiacciai, l’aumento degli eventi estremi e le trasformazioni della biodiversità sono stati presentati come segnali concreti di un cambiamento già in atto, che coinvolge ecosistemi, attività economiche e comunità locali. Luisa Vuillermoz ha inoltre sottolineato con forza il valore dello storytelling e delle immagini come strumenti fondamentali per generare consapevolezza e stimolare responsabilità collettiva, ribadendo il ruolo del cinema ambientale come veicolo di cambiamento culturale.



Asgeir Helgestad ha raccontato con passione il percorso personale e professionale che lo ha portato alla realizzazione del film, descrivendo

l’impatto diretto del cambiamento climatico sugli ecosistemi nordici e il senso di responsabilità che ha guidato il suo lavoro. Attraverso la

sua testimonianza, ha evidenziato come il documentario possa diventare uno strumento di impegno etico e di dialogo tra scienza, emozione e pubblico.



La proiezione di “_A Call from the Wild”_ ha offerto al pubblico un viaggio tra paesaggi di straordinaria bellezza e fragilità, mostrando

come cambiamento climatico e perdita di biodiversità siano processi profondamente interconnessi, capaci di minare la stabilità degli

equilibri naturali e sociali.



La collaborazione tra Fondation Grand Paradis e Scuola Superiore Sant’Anna ha rappresentato un esempio concreto di integrazione tra

ricerca accademica, riflessione etica e azione culturale, contribuendo a rafforzare il dibattito pubblico sulle sfide ambientali contemporanee.



Per ulteriori informazioni e approfondimenti su eventi e iniziative,

visitare i siti www.grand-paradis.it [4] e www.gpff.it

