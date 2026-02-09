Professioni sanitarie protagoniste a VDA Orienta

Allo stand n. 33 del Salone dell’Orientamento, l’Azienda USL Valle d’Aosta incontra i giovani per raccontare percorsi di studio, opportunità di lavoro e il valore umano delle professioni sanitarie. Un’occasione concreta per scegliere il proprio futuro.

Le professioni sanitarie tornano sotto i riflettori a VDA Orienta, il Salone dell’orientamento della Valle d’Aosta pensato per aiutare i giovani a compiere scelte consapevoli sul proprio futuro formativo e professionale. Anche quest’anno l’Azienda USL della Valle d’Aosta sarà presente con uno stand dedicato (n. 33), diventando punto di riferimento per studenti, famiglie e cittadini interessati a conoscere da vicino un mondo fatto di competenze, relazioni e grandi opportunità occupazionali.

L’appuntamento è per mercoledì 12 febbraio, nel padiglione allestito in piazza Chanoux, aperto dalle 9.00 alle 18.00: la mattinata sarà riservata alle scuole, mentre dalle 14.30 l’ingresso sarà aperto anche al pubblico. L’evento è organizzato dagli Assessorati regionali allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie.

Lo stand AUSL sarà strutturato in due spazi complementari. Il primo è dedicato alla sede aostana del Corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Torino, che mette a disposizione ogni anno 30 posti. Studenti e tutor accoglieranno i ragazzi per raccontare il percorso di studi, i tirocini svolti all’Ospedale regionale, le esperienze sul campo e le concrete possibilità di inserimento lavorativo.

Il secondo spazio sarà invece dedicato a tutte le professioni sanitarie presenti in Azienda. Durante l’intera giornata, professionisti di diversi ambiti si alterneranno per rispondere a domande, curiosità e dubbi sui percorsi di studio e di carriera, distribuendo anche materiale informativo utile per orientarsi.

In occasione di questa edizione di VDA Orienta, l’Azienda USL ha inoltre attivato una pagina online dedicata per raccogliere l’interesse dei giovani valdostani che desiderano ricevere informazioni sulle professioni sanitarie e sulle iniziative aziendali. È possibile iscriversi alla mailing list al link:

https://studiaconnoi.ausl.vda.it/newsletter

Non mancherà uno sguardo alle opportunità formative sostenute dalla Regione, grazie alla convenzione con l’Università di Torino: per il prossimo anno accademico è infatti in corso la richiesta di 7 posti riservati ai valdostani in diversi corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Momento clou della giornata sarà il workshop “Svolta. Informati. Scegli le Professioni sanitarie”, in programma dalle 10.15 alle 11.15 al Teatro Giacosa. Sul palco si confronteranno cinque professionisti: un infermiere, un tecnico di laboratorio, un’ostetrica, una tecnica occupazionale e un’assistente sociale, che racconteranno in prima persona il proprio lavoro, tra sfide quotidiane e soddisfazioni. Le iscrizioni sono aperte online al link:

https://vdaorienta.vdalavora.it/workshop/svolta-informati-scegli-le-professioni-sanitarie

«Essere presenti a VDA Orienta con uno stand dedicato significa offrire ai giovani un’occasione concreta per conoscere da vicino il mondo delle professioni sanitarie», sottolinea la dottoressa Laura Plati, responsabile della Struttura complessa Direzione professioni sanitarie. «Questa iniziativa si affianca alle attività di orientamento che l’Azienda porta avanti tutto l’anno con le scuole e con il Corso di laurea in Infermieristica di Aosta. Vogliamo aiutare i ragazzi a fare una scelta consapevole, mostrando non solo i percorsi di studio, ma anche il valore umano e professionale di queste professioni e le reali opportunità di lavoro sul territorio».

Un invito, quindi, a fermarsi allo stand n. 33: perché scegliere una professione sanitaria non è solo una decisione di carriera, ma una scelta di senso.