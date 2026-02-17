Turismo e accoglienza: a Châtillon nasce l’Académie de l’Hospitalité

Il settore turistico valdostano punta sui giovani e sulla qualità dell’accoglienza. Presso la Fondazione per la formazione professionale turistica (l’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste) sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’Académie de l’Hospitalité 2026/2027, un percorso biennale pensato per chi ha assolto l’obbligo scolastico e desidera trasformare la propria passione in una professione certificata.

Il progetto accoglierà 16 studenti che potranno specializzarsi in uno dei due profili più richiesti dal mercato: il percorso nasce con l’obiettivo di offrire una preparazione solida, orientata all’ingresso nel mondo del lavoro, con particolare attenzione al settore turistico.

Il progetto prevede una fase iniziale di formazione propedeutica orientativa di 70 ore, di cui 50 ore in sottogruppo, finalizzata a supportare gli studenti nella definizione del proprio percorso e nel rafforzamento delle competenze di base.

Al termine della formazione propedeutica, gli studenti seguiranno la formazione relativa a uno dei seguenti indirizzi di specializzazione:

- Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina

- Operatore dei servizi di sala e bar

Il percorso dura due anni e ogni annualità sarà strutturata in modo articolato e completo:

· 100 ore di formazione di area generale

· 490 ore di formazione professionalizzante

· 400 ore di stage in contesti lavorativi

Un impianto didattico che integra teoria e pratica, valorizzando l’apprendimento laboratoriale e l’esperienza diretta sul campo.

Per gli studenti minorenni è previsto inoltre un percorso di accompagnamento personalizzato: 30 ore nel primo anno e 20 ore nel secondo anno, con l’obiettivo di sostenere la crescita personale, l’integrazione nel gruppo e la piena partecipazione al percorso formativo.

La formazione inizierà nel mese di marzo 2026 e terminerà nel mese di novembre 2027.

Modalità di selezione

Le procedure selettive saranno attivate esclusivamente nel caso in cui le iscrizioni superino il numero dei posti disponibili e saranno orientata alla rilevazione ai prerequisiti cognitivi in ingresso, la motivazione e la predisposizione presso il percorso.

Piano di studi

Formazione comune Primo anno Secondo anno Comunicazione italiana 1 16 16 Comunicazione francese 1 16 16 Comunicazione inglese 1 20 20 Comunicazione digitale 1 4 4 Contesto matematico scientifico 1 16 16 Contesto socio-economico 1 16 16 Contesto geostorico 1 8 8 Scienze motorie 1 2 2 Religione cattolica 1 / IARC 1 2 2 Stage 400 400 Sicurezza AH 12 Igiene alimentare AH 8 Visita didattica / Système touristique 1 10 Ecologia e sostenibilità 10 Gestione magazzino AH 20 Totale 530 530

Indirizzo Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina Primo anno Secondo anno Laboratorio di cucina 318 285 IFS cucina 95 95 Merceologia base 33 57 Offerta turistica - cucina 14 Tecniche di cucina 23 Totale 460 460

Indirizzo Operatore dei servizi di sala e bar Primo anno Secondo anno Laboratorio di sala-bar 180 158 IFS sala bar 95 95 Tecniche di sala e bar 34 46 Enologia 38 46 Francese di sala bar 42 46 Inglese di sala bar 63 69 Offerta turistica di sala e bar 8 Totale 460 460

Attestazioni in esito

Attestato di qualifica professione di 3° livello (EQF):

- Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina

- Operatore dei servizi di sala e bar

Informazioni e iscrizioni

Fondazione per la formazione professionale turistica

Strada I. Mus, 14 - 11024 CHÂTILLON (AO)

Telefono: 0166 61449

E-mail: economia@fondazioneturistica.it

E’ possibile fissare un appuntamento per un incontro orientativo personalizzato.

Le iscrizioni sono aperte dal 2 al 20 febbraio 2026.