Turismo e accoglienza: a Châtillon nasce l’Académie de l’Hospitalité

Il settore turistico valdostano punta sui giovani e sulla qualità dell’accoglienza. Presso la Fondazione per la formazione professionale turistica (l’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste) sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’Académie de l’Hospitalité 2026/2027, un percorso biennale pensato per chi ha assolto l’obbligo scolastico e desidera trasformare la propria passione in una professione certificata.
Il progetto accoglierà 16 studenti che potranno specializzarsi in uno dei due profili più richiesti dal mercato: il percorso nasce con l’obiettivo di offrire una preparazione solida, orientata all’ingresso nel mondo del lavoro, con particolare attenzione al settore turistico.
Il progetto prevede una fase iniziale di formazione propedeutica orientativa di 70 ore, di cui 50 ore in sottogruppo, finalizzata a supportare gli studenti nella definizione del proprio percorso e nel rafforzamento delle competenze di base.
Al termine della formazione propedeutica, gli studenti seguiranno la formazione relativa a uno dei seguenti indirizzi di specializzazione:
- Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina
- Operatore dei servizi di sala e bar
Il percorso dura due anni e ogni annualità sarà strutturata in modo articolato e completo:
· 100 ore di formazione di area generale
· 490 ore di formazione professionalizzante
· 400 ore di stage in contesti lavorativi
Un impianto didattico che integra teoria e pratica, valorizzando l’apprendimento laboratoriale e l’esperienza diretta sul campo.
Per gli studenti minorenni è previsto inoltre un percorso di accompagnamento personalizzato: 30 ore nel primo anno e 20 ore nel secondo anno, con l’obiettivo di sostenere la crescita personale, l’integrazione nel gruppo e la piena partecipazione al percorso formativo.
La formazione inizierà nel mese di marzo 2026 e terminerà nel mese di novembre 2027.
Modalità di selezione
Le procedure selettive saranno attivate esclusivamente nel caso in cui le iscrizioni superino il numero dei posti disponibili e saranno orientata alla rilevazione ai prerequisiti cognitivi in ingresso, la motivazione e la predisposizione presso il percorso.
Piano di studi
Formazione comune
Primo anno
Secondo anno
Comunicazione italiana 1
16
16
Comunicazione francese 1
16
16
Comunicazione inglese 1
20
20
Comunicazione digitale 1
4
4
Contesto matematico scientifico 1
16
16
Contesto socio-economico 1
16
16
Contesto geostorico 1
8
8
Scienze motorie 1
2
2
Religione cattolica 1 / IARC 1
2
2
Stage
400
400
Sicurezza AH
12
Igiene alimentare AH
8
Visita didattica / Système touristique 1
10
Ecologia e sostenibilità
10
Gestione magazzino AH
20
Totale
530
530
Indirizzo Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina
Primo anno
Secondo anno
Laboratorio di cucina
318
285
IFS cucina
95
95
Merceologia base
33
57
Offerta turistica - cucina
14
Tecniche di cucina
23
Totale
460
460
Indirizzo Operatore dei servizi di sala e bar
Primo anno
Secondo anno
Laboratorio di sala-bar
180
158
IFS sala bar
95
95
Tecniche di sala e bar
34
46
Enologia
38
46
Francese di sala bar
42
46
Inglese di sala bar
63
69
Offerta turistica di sala e bar
8
Totale
460
460
Attestazioni in esito
Attestato di qualifica professione di 3° livello (EQF):
- Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina
- Operatore dei servizi di sala e bar
Informazioni e iscrizioni
Fondazione per la formazione professionale turistica
Strada I. Mus, 14 - 11024 CHÂTILLON (AO)
Telefono: 0166 61449
E-mail: economia@fondazioneturistica.it
E’ possibile fissare un appuntamento per un incontro orientativo personalizzato.
Le iscrizioni sono aperte dal 2 al 20 febbraio 2026.