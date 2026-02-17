 / ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 17 febbraio 2026, 15:56

Turismo e accoglienza: a Châtillon nasce l’Académie de l’Hospitalité

Al via il nuovo percorso biennale gratuito per 16 giovani presso l'Ecole Hôtelière. Formazione pratica, 800 ore di stage e qualifica professionale in cucina o sala-bar.

Turismo e accoglienza: a Châtillon nasce l’Académie de l’Hospitalité

Il settore turistico valdostano punta sui giovani e sulla qualità dell’accoglienza. Presso la Fondazione per la formazione professionale turistica (l’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste) sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’Académie de l’Hospitalité 2026/2027, un percorso biennale pensato per chi ha assolto l’obbligo scolastico e desidera trasformare la propria passione in una professione certificata.

Il progetto accoglierà 16 studenti che potranno specializzarsi in uno dei due profili più richiesti dal mercato: il percorso nasce con l’obiettivo di offrire una preparazione solida, orientata all’ingresso nel mondo del lavoro, con particolare attenzione al settore turistico.

Il progetto prevede una fase iniziale di formazione propedeutica orientativa di 70 ore, di cui 50 ore in sottogruppo, finalizzata a supportare gli studenti nella definizione del proprio percorso e nel rafforzamento delle competenze di base.

Al termine della formazione propedeutica, gli studenti seguiranno la formazione relativa a uno dei seguenti indirizzi di specializzazione:

- Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina

- Operatore dei servizi di sala e bar

Il percorso dura due anni e ogni annualità sarà strutturata in modo articolato e completo:

· 100 ore di formazione di area generale

· 490 ore di formazione professionalizzante

· 400 ore di stage in contesti lavorativi

Un impianto didattico che integra teoria e pratica, valorizzando l’apprendimento laboratoriale e l’esperienza diretta sul campo.

Per gli studenti minorenni è previsto inoltre un percorso di accompagnamento personalizzato: 30 ore nel primo anno e 20 ore nel secondo anno, con l’obiettivo di sostenere la crescita personale, l’integrazione nel gruppo e la piena partecipazione al percorso formativo.

La formazione inizierà nel mese di marzo 2026 e terminerà nel mese di novembre 2027.

Modalità di selezione

Le procedure selettive saranno attivate esclusivamente nel caso in cui le iscrizioni superino il numero dei posti disponibili e saranno orientata alla rilevazione ai prerequisiti cognitivi in ingresso, la motivazione e la predisposizione presso il percorso.

Piano di studi

Formazione comune

 

 

 

Primo anno

Secondo anno

Comunicazione italiana 1

16

16

Comunicazione francese 1

16

16

Comunicazione inglese 1

20

20

Comunicazione digitale  1

4

4

Contesto matematico scientifico  1

16

16

Contesto  socio-economico 1

16

16

Contesto geostorico 1

8

8

Scienze motorie 1

2

2

Religione cattolica 1 / IARC 1

2

2

Stage

400

400

Sicurezza AH

12

 

Igiene alimentare  AH

8

 

Visita didattica / Système touristique 1

10

 

Ecologia e sostenibilità

 

10

Gestione magazzino AH

 

20

Totale

530

530

Indirizzo Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina

 

 

 

Primo anno

Secondo anno

Laboratorio di cucina

318

285

IFS cucina

95

95

Merceologia base

33

57

Offerta turistica - cucina

14

 

Tecniche di cucina

 

23

Totale

460

460

Indirizzo Operatore dei servizi di sala e bar

 

 

 

Primo anno

Secondo anno

Laboratorio di sala-bar

180

158

IFS sala bar

95

95

Tecniche di sala e bar

34

46

Enologia

38

46

Francese di sala bar

42

46

Inglese di sala bar

63

69

Offerta turistica di sala e bar

8

 

Totale

460

460

Attestazioni in esito

Attestato di qualifica professione di 3° livello (EQF):

- Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina

- Operatore dei servizi di sala e bar

 

Informazioni e iscrizioni

Fondazione per la formazione professionale turistica

Strada I. Mus, 14 - 11024 CHÂTILLON (AO)

Telefono:  0166 61449

E-mail: economia@fondazioneturistica.it

E’ possibile fissare un appuntamento per un incontro orientativo personalizzato.

Le iscrizioni sono aperte dal 2 al 20 febbraio 2026.

red

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore