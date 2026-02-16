Tradizione e PNRR: ad Aosta un corso gratuito per diventare esperti nella trasformazione delle carni

Coniugare l'antica arte della norcineria valdostana con le più rigide norme di sicurezza alimentare e le moderne strategie di mercato. È questo l’obiettivo del nuovo Corso di trasformazione di prodotti a base di carne, presentato lo scorso 13 febbraio dall’Institut Agricole Régional (IAR) in collaborazione con Arev Service.
L'iniziativa è parte integrante del progetto “Agile Arvier – La cultura del cambiamento”, finanziato dall’Unione Europea tramite i fondi PNRR (NextGenerationEU) per il rilancio dei borghi.
Il corso nasce da una duplice esigenza strategica: formare operatori qualificati per il settore agroalimentare e sostenere lo sviluppo economico delle aree montane, favorendo il ricambio generazionale nelle filiere corte locali.
Il percorso formativo
Il corso, della durata complessiva di 65 ore, offre un’immersione completa nelle tecniche di lavorazione, trasformazione e vendita di carni e prodotti a base di carne.
Il programma è così strutturato:
• 20 ore di teoria (presso Foyer Montfleury, Aosta);
• 37 ore di attività pratiche e laboratoriali (presso il laboratorio carni dell’IAR);
• 8 ore di visite didattiche in realtà produttive regionali.
I partecipanti apprenderanno tecniche di disosso (partendo dalle mezzene), sezionamento, preparazione dei tagli carnei e produzione artigianale di salumi, senza trascurare gli aspetti cruciali della commercializzazione del prodotto finito.
Certificazioni e sbocchi
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il corso permette di ottenere la certificazione valida per l’assolvimento degli obblighi formativi in materia di igiene dei prodotti alimentari (HACCP - Regolamento CE N.852/2004). Chi fosse già in possesso di tale certificazione potrà essere esentato dalla frequenza dei moduli specifici.
Dettagli e iscrizioni
Per garantire la massima efficacia delle esercitazioni pratiche, il corso è a numero chiuso (massimo 8 partecipanti.)
In caso di esubero di domande verrà effettuata una selezione.
Inizio lezioni: martedì 3 marzo 2026.
• Termine: Fine aprile 2026.
• Impegno: 2 incontri settimanali da 4-5 ore.
• Scadenza iscrizioni: Entro il 25 febbraio 2026.
Per informazioni e iscrizioni
Arev (Associazione Regionale Allevatori Valdostani) Loc. Borgnalle, 10/L – 11100 AOSTA
Tel.: +39 0165 34510 Email: arev@arev.it Sito web: www.arev.it