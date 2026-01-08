L'INPS potenzia gli uffici in Valle d’Aosta: nuovi posti tra concorsi e mobilità

L’INPS rafforza il proprio organico con l’ingresso di circa 4.800 nuovi dipendenti, grazie alle procedure concorsuali e di mobilità deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 novembre, del 3 e del 17 dicembre.
In particolare nell’ ambito delle procedure di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prevista l’immissione nei ruoli dell’Istituto di:
• 738 Funzionari della famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi” (PECS), di cui 13 posti riservati alla Direzione regionale Inps Valle d’Aosta (scadenza domanda il 29/01/2026).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando il Portale Unico del Reclutamento InPA, raggiungibile al seguente link:
Per quanto riguarda lo svolgimento di autonome procedure concorsuali, inoltre, è stato bandito dal Formez il concorso unico RIPAM per 3997 posti nei ruoli di diverse amministrazioni pubbliche di cui 949 assistenti amministrativi presso l’INPS (2 riservati alla Direzione regionale Inps Valle d’Aosta) - scadenza domanda il 27/01/2026).