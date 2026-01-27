Cantieri forestali: al via le assunzioni per idraulico-forestali

La Valle d'Aosta torna a investire sulle braccia e sulla cura del territorio. L’Assessorato regionale all’Agricoltura e Risorse naturali ha appena battuto un colpo, pubblicando l'avviso per una selezione integrativa finalizzata a rimpolpare le fila degli operai idraulico-forestali stagionali.

Nel mirino c'è la figura del "bûcheron": il profilo richiesto è quello di operaio di 3° livello "qualificato super" (operatore boschivo). Non una passeggiata, insomma, ma un ruolo tecnico che richiede competenza e che prevede, per i selezionati, il superamento di un percorso formativo specifico prima di scendere in cantiere.

Domande entro il 20 febbraio

Per chi vuole mettersi in gioco tra boschi e versanti, il tempo stringe. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 20 febbraio 2026. I candidati hanno diverse strade per farsi avanti: dalla consegna a mano presso gli uffici di Località Amérique a Quart, fino alla spedizione postale o via PEC.

· A mano nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00) o tramite fax (0165/776234);

· a mezzo posta normale, posta celere, posta prioritaria. In tali casi la data di acquisizione della domanda sarà stabilita e comprovata dalla data di indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale addetto al ricevimento o dal timbro a data apposto a cura dell’Ufficio protocollo del Dipartimento;

· a mezzo raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento. In questi casi la data di acquisizione della domanda sarà stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante;

· tramite Posta elettronica certificata (PEC) da inoltrare all’indirizzo: risorse_naturali@pec.regione.vda.it, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Come di consueto per i bandi regionali, l'iter è rigoroso: titoli ed esami decideranno chi potrà accedere alla formazione e, successivamente, ai cantieri di lavoro previsti dalle storiche leggi regionali 44/89 e 67/92.

Informazioni e dettagli

Tutta la modulistica è già disponibile sul sito della Regione o presso gli uffici del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale. Per i dubbiosi, la Segreteria del Dipartimento ha attivato i numeri 0165.776207 e 0165.776314.

In un momento in cui la gestione del patrimonio boschivo e la prevenzione del dissesto idrogeologico sono temi caldi in Piazza Deffeyes, questa selezione rappresenta un’occasione concreta di impiego per chi ha la passione (e il fisico) per il lavoro in foresta.