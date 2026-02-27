Agricoltura, al via le iscrizioni per Operatore Forestale: come partecipare al corso 2026

Nuove opportunità professionali nel settore boschivo in Valle d'Aosta. L’Assessorato regionale all’Agricoltura e Risorse naturali ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per il Corso per Operatore Forestale 2026. Le candidature potranno essere presentate dal 1° marzo fino al 30 aprile.

Il percorso formativo e la qualifica

Il corso, gestito dall'agenzia accreditata ISAMED, inizierà a maggio e si concluderà con un esame finale tra luglio e settembre 2026. L'obiettivo è formare figure specializzate nelle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco, competenze essenziali per chi desidera lavorare attivamente nella gestione del patrimonio boschivo regionale.

Priorità ai residenti e Albo imprese

"Il corso rappresenta un’importante opportunità di qualificazione", spiega l’Assessore Speranza Girod. Il conseguimento della qualifica è infatti un requisito fondamentale per l’iscrizione all’Albo delle imprese forestali. Per la selezione dei partecipanti verrà data priorità ai residenti in Valle d’Aosta.

Informazioni e iscrizioni

Il percorso didattico segue i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 713/2021. Per conoscere i requisiti di accesso e le modalità di iscrizione, gli interessati possono contattare direttamente l'ente formativo:

Ente: ISAMED s.r.l. (Via Lavoratori e Vittime del Col du Mont, 50/E – Aosta)

ISAMED s.r.l. (Via Lavoratori e Vittime del Col du Mont, 50/E – Aosta) Telefono: 0165 548883 (interno 2)

0165 548883 (interno 2) Email: formazione@isamed.eu

Per ulteriori dettagli sulla normativa forestale regionale, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta.