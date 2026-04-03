Maturità 2026: al via le istanze per l’Elenco dei Presidenti di commissione

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ha annunciato l’istituzione ufficiale dell’Elenco dei presidenti di commissione per l’esame di Stato del secondo ciclo (maturità) presso la Sovraintendenza agli studi della Valle d’Aosta.

L'iniziativa recepisce le ultime novità normative, tra cui il recente decreto ministeriale n. 45 del 20 marzo 2026, definendo i criteri per la formazione delle commissioni d'esame per l'anno scolastico in corso.

Come presentare la domanda

Il personale scolastico interessato — distinto tra le categorie che hanno l'obbligo di iscrizione e quelle che ne hanno la facoltà — può consultare l'avviso completo e scaricare la modulistica necessaria sul portale della scuola valdostana al seguente indirizzo:

https://scuole.vda.it/esami-di-stato-ii-ciclo-2

Scadenze e contatti

Le istanze devono pervenire entro e non oltre il 13 aprile 2026 presso il Dipartimento Sovraintendenza agli Studi (Ufficio Affari generali) in Piazza Deffeyes, 1 - Aosta.

Per chiarimenti o ulteriori dettagli, i candidati possono contattare direttamente gli uffici della Sovraintendenza ai numeri di telefono 0165 27 3215 oppure 0165 27 3314.









