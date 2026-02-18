Comune di Aosta: si rinnova l'elenco dei rilevatori statistici per il triennio 2026-2028

Il Comune di Aosta ha avviato le procedure per il rinnovo dell'"Elenco comunale dei Rilevatori statistici". La nuova graduatoria resterà valida per il triennio 2026-2028 e servirà per il conferimento di incarichi esterni legati alle rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

L’inserimento nell’Elenco avverrà tramite graduatoria formata mediante la valutazione dei soli titoli.

La graduatoria avrà validità triennale, dalla data di approvazione fino al 31 dicembre 2028.

Le attività si svolgeranno, a seconda della tipologia di indagine, presso il domicilio delle famiglie residenti nel Comune di Aosta oppure presso imprese e istituzioni con sede in Aosta e nei Comuni limitrofi del territorio regionale, in particolare nell’ambito della rilevazione dei prezzi al consumo. L’attività affidata ai rilevatori consiste nella raccolta di informazioni e dati presso le unità individuate per ciascuna indagine – famiglie, unità locali, istituzioni o punti vendita – mediante interviste e compilazione di questionari predisposti dall’ISTAT.

Le rilevazioni dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle istruzioni impartite dall’ISTAT e dall’Ufficio comunale di Statistica; la partecipazione alle riunioni di formazione organizzate dall’Istituto è obbligatoria e gli strumenti necessari saranno forniti direttamente dall’ISTAT.

Il rilevatore dovrà essere sempre munito di tesserino di riconoscimento fornito dal Comune, fornire agli intervistati tutte le informazioni inerenti alle finalità della rilevazione, provvedere alla consegna, compilazione e ritiro dei questionari, assicurando in ogni fase il rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

L’Avviso di selezione per la formazione dell’Elenco comunale dei rilevatori statistici per il triennio 2026-2028 e il relativo fac-simile di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune nella sezione Albo Pretorio.

Il termine per la presentazione delle domande relative al rinnovo dell’elenco comunale dei rilevatori statistici è fissato al 30 aprile 2026