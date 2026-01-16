Comune di Aosta: aperto l’avviso per il nuovo Consiglio di Amministrazione di APS S.p.A.

Si informa che l’Amministrazione comunale ha indetto un avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblici Servizi Aosta spa, la società per azioni a totale capitale pubblico appartenente al socio unico Comune di Aosta.
Il testo dell’avviso, con il fac-simile della domanda, è pubblicato nella sezione “Bandi di Selezione e Concorsi” dell’Albo pretorio online sul sito Internet comunale.
Il componente del Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 29 ottobre 2025, sarà tenuto, nell’adempimento del suo mandato, a perseguire all’interno dell’azienda gli obiettivi fissati dal Sindaco nell’atto di nomina.
Il componente del Consiglio di Amministrazione sarà altresì tenuto ad attenersi e a dare esecuzione a quanto stabilito dalle “Linee guida in materia di controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Aosta operanti in regime di in house providing strumentale” approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2017.
La durata dell’incarico sarà pari a due esercizi, corrispondente all’approvazione dei bilanci consuntivi 2025/2026.
La nomina oggetto del presente avviso sarà effettuata dall’Assemblea dei Soci, su indicazione del Sindaco in qualità di socio unico di Aps spa, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, anche ai sensi di quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n 94-2025.
I candidati in possesso delle condizioni e dei requisiti sopra specificati devono far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2026 tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it oppure tramite raccomandata a mano o raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Assistenza Legale del Comune di Aosta, Piazza Chanoux 1.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Assistenza Legale nel seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al recapito telefonico:
0165300478/517/450 oppure via e-mail all’indirizzo: assistenzalegale@comune.aosta.it.