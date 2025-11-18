Al via le nomine negli enti: si cercano i delegati per ARER e Consorzio

Si informa che nella sezione Albo pretorio del sito Internet comunale www.comune.aosta.it sono stati pubblicati gli avvisi per la formazione di un elenco di soggetti idonei alla nomina del rappresentante del Comune di Aosta nell’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale (ARER) e di un elenco di soggetti idonei alla designazione di un componente del Consiglio direttivo del Consorzio di miglioramento fondiario “Mère des rives” spettante al Comune.
Per entrambi gli incarichi la durata è di cinque anni (si precisa che, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della l.r. n. 30/1999, il CdA dell’Arer è rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale).
Tra le candidature pervenute, il Sindaco procederà all’individuazione dei candidati idonei alla copertura degli incarichi, anche in esito a eventuali colloqui di approfondimento.
Per quanto riguarda la nomina del rappresentante del Comune di Aosta nell’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale, gli interessati devono far pervenire la propria candidatura secondo le modalità dettagliate dall’avviso tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it entro le ore 12 di venerdì 28 novembre.
Per la designazione di un componente del Consiglio direttivo del Consorzio di miglioramento fondiario “Mère des rives”, il termine per la presentazione della candidatura secondo le modalità dettagliate dall’avviso, sempre tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it, è fissato alle ore 12 di mercoledì 10 dicembre.